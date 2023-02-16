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Коммерсантъ FM
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Угроза боеприпасности

Страны Запада хотят научить украинских военных тратить меньше снарядов

Поставка Украине боеприпасов, судя по заявлениям представителей стран Запада, становится главной головной болью для союзников Киева. На слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что восполнение расхода украинскими вооруженными силами снарядов превышает возможности членов альянса по их производству, откликнулись председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По подсчетам Bloomberg, противоборствующие стороны выпускают друг по другу почти 1 млн боеприпасов в месяц. На фоне дискуссий о поставках Украине танков и истребителей эта проблема находилась в тени, однако теперь вышла на передний план. Решать ее, судя по всему, собираются двумя путями — наращивая производство и обучая украинских военных расходовать меньше снарядов на поле боя.

Фото: Marko Djurica, Reuters

Фото: Marko Djurica, Reuters

Два дня встреч министров обороны стран НАТО и других союзников Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе вскрыли весьма неожиданную проблему. За разговорами о поставках западных танков и самолетов вне поля зрения оказался куда более тривиальный вопрос — снабжение Украины обычными боеприпасами. Первым о проблеме заговорил генсек НАТО Йенс Столтенберг, признавшийся, что темпы расходования боеприпасов на Украине во много раз превышают темпы их производства в странах альянса. По итогам встречи министров обороны господин Столтенберг заявил, что они договорились нарастить производство и «теперь все движется в правильном направлении» (см. “Ъ” от 16 февраля). Однако понятно, что между «договорились» и «нарастили» лежит некий временной промежуток.

Например, о совместном выпуске 155-миллиметровых боеприпасов условились Франция и Австралия. Кроме того, Германия обязалась производить дополнительные партии боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard, уже переданных Киеву. Кстати, проблема со снабжением украинских вооруженных сил боеприпасами и вскрылась в тот момент, когда Берлин не смог убедить нейтральную Швейцарию передать Украине снаряды для этих установок, которые производятся в этой стране дочерним предприятием немецкой оборонной компании Rheinmetall. Не смог канцлер Олаф Шольц убедить и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву направить Украине соответствующие снаряды, имеющиеся в достаточном количестве у бразильской армии. Между тем пресс-служба ВС США 14 февраля отчиталась о заказе оборонным концернам Northrop Grumman Systems и Global Military Products производства артиллерийских боеприпасов для Украины на сумму $522 млн.

Между тем о проблеме, вынесенной на публичное обсуждение генсеком НАТО, заговорили и другие. Так, американский генерал Марк Милли в интервью британской газете Financial Times (FT) заявил, что «один из уроков этой войны — очень высокий уровень потребления обычных боеприпасов». Он пояснил, что возвращение тактики ведения наземных боевых действий образца XX века в Европе вынудило американских стратегов пересмотреть планы по производству снарядов, ранее разработанные исходя из потребностей борьбы с терроризмом и нерегулярных боевых действий, таких, какие были в Ираке или Афганистане. «Мы пересматриваем наши собственные запасы и планы, чтобы убедиться, что сделали все правильно. Мы пытаемся провести анализ, чтобы оценить, какими должны были бы быть истинные потребности. И тогда мы должны заложить это в бюджет. Боеприпасы очень дороги»,— сказал генерал. Как отметила FT, комментируя ситуацию, количество боеприпасов, расходуемых в конфликте, выявило уязвимость оборонной промышленности США, которая сейчас пытается отойти от уровня производства в мирное время.

Как писало издание Politico, США работают над увеличением выпуска новых снарядов с «довоенного уровня» в 14 тыс. единиц в месяц до 90 тыс. единиц в месяц к 2025 году.

По оценкам экспертов, украинские военные ежедневно тратят более 5 тыс. артиллерийских снарядов, пишет FT. Газета связала повышенное внимание к этой проблеме с якобы запланированным крупным наступлением ВСУ весной, «в котором будет задействовано западное вооружение на миллиарды долларов, включая основные боевые танки, боевые машины пехоты и тяжелую артиллерию». Примечательно, что генерал Милли — один из последовательных сторонников урегулирования конфликта путем переговоров. В интервью британской газете он отчасти повторил слова, сказанные им до Нового года, о том, что ни одной из сторон не удастся достичь военной победы в обозримом будущем. На вопрос, не упущен ли момент для дипломатии, военачальник заверил: «До начала весны осталось две недели, но это окно возможностей. Возможность (для начала переговоров.— “Ъ”) есть в любой момент времени»,— отметил председатель комитета начальников штабов ВС США.

По подсчетам Bloomberg, противники выпускают друг по другу около 30 тыс. снарядов в день, 200 тыс.— в неделю и почти 1 млн в месяц без учета пуль, фугасов и ручных гранат. Издание отмечает, что такой расход «истощает запасы с обеих сторон».

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О том, что «Украина использует огромное количество боеприпасов», заявил 15 февраля и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его мнению, «массированные артиллерийские обстрелы — это советский способ ведения боевых действий», в НАТО же придерживаются несколько другого подхода. Комментируя проблему, господин Уоллес фактически подтвердил, что западные союзники Киева пытаются ее решить не только за счет наращивания производства, что не так-то просто сделать в одночасье, но и за счет обучения украинских солдат «воевать по-западному». Он подчеркнул, что Великобритания тренирует ВСУ таким образом, чтобы те расходовали меньше боеприпасов.

Днем ранее американское издание Politico также писало, что США сфокусировались на «помощи украинцам в совершенствовании методов ведения боевых действий»: их учат меньше полагаться на артиллерийские обстрелы и больше на маневренность войск на поле боя. Причина, как отмечает Politico, все та же — «рост опасений по поводу способности западных стран пополнять запасы снарядов».

Алексей Забродин

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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