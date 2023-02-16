Угроза боеприпасности

Поставка Украине боеприпасов, судя по заявлениям представителей стран Запада, становится главной головной болью для союзников Киева. На слова генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что восполнение расхода украинскими вооруженными силами снарядов превышает возможности членов альянса по их производству, откликнулись председатель комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По подсчетам Bloomberg, противоборствующие стороны выпускают друг по другу почти 1 млн боеприпасов в месяц. На фоне дискуссий о поставках Украине танков и истребителей эта проблема находилась в тени, однако теперь вышла на передний план. Решать ее, судя по всему, собираются двумя путями — наращивая производство и обучая украинских военных расходовать меньше снарядов на поле боя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Marko Djurica, Reuters Фото: Marko Djurica, Reuters

Два дня встреч министров обороны стран НАТО и других союзников Украины в формате «Рамштайн» в Брюсселе вскрыли весьма неожиданную проблему. За разговорами о поставках западных танков и самолетов вне поля зрения оказался куда более тривиальный вопрос — снабжение Украины обычными боеприпасами. Первым о проблеме заговорил генсек НАТО Йенс Столтенберг, признавшийся, что темпы расходования боеприпасов на Украине во много раз превышают темпы их производства в странах альянса. По итогам встречи министров обороны господин Столтенберг заявил, что они договорились нарастить производство и «теперь все движется в правильном направлении» (см. “Ъ” от 16 февраля). Однако понятно, что между «договорились» и «нарастили» лежит некий временной промежуток.

Например, о совместном выпуске 155-миллиметровых боеприпасов условились Франция и Австралия. Кроме того, Германия обязалась производить дополнительные партии боеприпасов для самоходных зенитных установок Gepard, уже переданных Киеву. Кстати, проблема со снабжением украинских вооруженных сил боеприпасами и вскрылась в тот момент, когда Берлин не смог убедить нейтральную Швейцарию передать Украине снаряды для этих установок, которые производятся в этой стране дочерним предприятием немецкой оборонной компании Rheinmetall. Не смог канцлер Олаф Шольц убедить и президента Бразилии Луиса Инасиу Лулу да Силву направить Украине соответствующие снаряды, имеющиеся в достаточном количестве у бразильской армии. Между тем пресс-служба ВС США 14 февраля отчиталась о заказе оборонным концернам Northrop Grumman Systems и Global Military Products производства артиллерийских боеприпасов для Украины на сумму $522 млн.

Между тем о проблеме, вынесенной на публичное обсуждение генсеком НАТО, заговорили и другие. Так, американский генерал Марк Милли в интервью британской газете Financial Times (FT) заявил, что «один из уроков этой войны — очень высокий уровень потребления обычных боеприпасов». Он пояснил, что возвращение тактики ведения наземных боевых действий образца XX века в Европе вынудило американских стратегов пересмотреть планы по производству снарядов, ранее разработанные исходя из потребностей борьбы с терроризмом и нерегулярных боевых действий, таких, какие были в Ираке или Афганистане. «Мы пересматриваем наши собственные запасы и планы, чтобы убедиться, что сделали все правильно. Мы пытаемся провести анализ, чтобы оценить, какими должны были бы быть истинные потребности. И тогда мы должны заложить это в бюджет. Боеприпасы очень дороги»,— сказал генерал. Как отметила FT, комментируя ситуацию, количество боеприпасов, расходуемых в конфликте, выявило уязвимость оборонной промышленности США, которая сейчас пытается отойти от уровня производства в мирное время.

Как писало издание Politico, США работают над увеличением выпуска новых снарядов с «довоенного уровня» в 14 тыс. единиц в месяц до 90 тыс. единиц в месяц к 2025 году.

По оценкам экспертов, украинские военные ежедневно тратят более 5 тыс. артиллерийских снарядов, пишет FT. Газета связала повышенное внимание к этой проблеме с якобы запланированным крупным наступлением ВСУ весной, «в котором будет задействовано западное вооружение на миллиарды долларов, включая основные боевые танки, боевые машины пехоты и тяжелую артиллерию». Примечательно, что генерал Милли — один из последовательных сторонников урегулирования конфликта путем переговоров. В интервью британской газете он отчасти повторил слова, сказанные им до Нового года, о том, что ни одной из сторон не удастся достичь военной победы в обозримом будущем. На вопрос, не упущен ли момент для дипломатии, военачальник заверил: «До начала весны осталось две недели, но это окно возможностей. Возможность (для начала переговоров.— “Ъ”) есть в любой момент времени»,— отметил председатель комитета начальников штабов ВС США.

По подсчетам Bloomberg, противники выпускают друг по другу около 30 тыс. снарядов в день, 200 тыс.— в неделю и почти 1 млн в месяц без учета пуль, фугасов и ручных гранат. Издание отмечает, что такой расход «истощает запасы с обеих сторон».

О том, что «Украина использует огромное количество боеприпасов», заявил 15 февраля и министр обороны Великобритании Бен Уоллес. По его мнению, «массированные артиллерийские обстрелы — это советский способ ведения боевых действий», в НАТО же придерживаются несколько другого подхода. Комментируя проблему, господин Уоллес фактически подтвердил, что западные союзники Киева пытаются ее решить не только за счет наращивания производства, что не так-то просто сделать в одночасье, но и за счет обучения украинских солдат «воевать по-западному». Он подчеркнул, что Великобритания тренирует ВСУ таким образом, чтобы те расходовали меньше боеприпасов.

Днем ранее американское издание Politico также писало, что США сфокусировались на «помощи украинцам в совершенствовании методов ведения боевых действий»: их учат меньше полагаться на артиллерийские обстрелы и больше на маневренность войск на поле боя. Причина, как отмечает Politico, все та же — «рост опасений по поводу способности западных стран пополнять запасы снарядов».

Алексей Забродин