Столтенберг не исключил возможного перехода Бахмута под контроль России в ближайшие дни

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Бахмут (Артемовск) может перейти под контроль России в ближайшие дни. Бои за Бахмут идут с лета 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Йенс Столтенберг во время разговора с журналистами

Фото: Reuters Йенс Столтенберг во время разговора с журналистами

Фото: Reuters

«Что мы видим, так это то, что Россия перебрасывает больше военных, больше сил, и то, чего России не хватает в качестве, они пытаются восполнить количеством»,— заявил господин Столтенберг журналистам в Стокгольме в кулуарах встречи министров обороны ЕС (цитата по AFP).

«Они понесли большие потери, но в то же время мы не можем исключать, что Бахмут может в конечном итоге пасть в ближайшие дни»,— заявил генсек НАТО, подчеркнув, что это не обязательно станет поворотным моментом военного конфликта. «Это просто подчеркивает, что мы не должны недооценивать Россию. Мы должны продолжать оказывать поддержку Украине»,— сказал Йенс Столтенберг.

6 марта основатель ЧВК «Вагнер», бизнесмен Евгений Пригожин заявил о создании группировок ВСУ вокруг Бахмута — в Константиновке, Северске, Славянске и Часов Яре. Согласно заявлению господина Пригожина от 7 марта, в Бахмуте остается до 20 тыс. украинских военных.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что военные действия в Донбассе являются одними из самых тяжелых и болезненных для украинских военных. 6 марта командование ВСУ выступило за продолжение обороны города.

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Мария Федотова