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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 378-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 8 марта

Страны G7 намерены пересмотреть в марте потолок цен на нефть из России. Посольство России в США назвало сообщения The New York Times о подрыве газопроводов «Северный поток» сбивающими с толку. Вооруженные силы Украины уже третий месяц не наносят удары по Запорожской АЭ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:59. Сеул разрешил поставки гаубиц с южнокорейскими деталями из Польши на Украину — Reuters.

8:34. Организаторы международной энергетической конференции CERAweek в Хьюстоне в последний момент отозвали аккредитацию у российских дипломатов — генеральный консул России в Техасе Александр Захаров.

8:26. Вооруженные силы Украины уже третий месяц не наносят удары по Запорожской АЭС, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Однако, по его мнению, Киев не отказался от планов захвата станции.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:24. Посольство России в США назвало сбивающими с толку сообщения газеты The New York Times о возможной причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» некоей «проукраинской группировки». В посольстве считают, что цель таких публикаций — «вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море».

8:17. Страны G7 намерены пересмотреть в марте потолок цен на нефть из России — помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. Однако конкретные цифры пока не называют.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 377-й

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