Что происходит после ввода войск России на Украину. День 378-й

Страны G7 намерены пересмотреть в марте потолок цен на нефть из России. Посольство России в США назвало сообщения The New York Times о подрыве газопроводов «Северный поток» сбивающими с толку. Вооруженные силы Украины уже третий месяц не наносят удары по Запорожской АЭ. Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:59. Сеул разрешил поставки гаубиц с южнокорейскими деталями из Польши на Украину — Reuters.

8:34. Организаторы международной энергетической конференции CERAweek в Хьюстоне в последний момент отозвали аккредитацию у российских дипломатов — генеральный консул России в Техасе Александр Захаров.

8:26. Вооруженные силы Украины уже третий месяц не наносят удары по Запорожской АЭС, сообщил советник генерального директора «Росэнергоатома» Ренат Карчаа. Однако, по его мнению, Киев не отказался от планов захвата станции.

8:24. Посольство России в США назвало сбивающими с толку сообщения газеты The New York Times о возможной причастности к подрыву газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» некоей «проукраинской группировки». В посольстве считают, что цель таких публикаций — «вывести из-под подозрения государственных деятелей, заказавших и координировавших атаки в Балтийском море».

8:17. Страны G7 намерены пересмотреть в марте потолок цен на нефть из России — помощница министра финансов США по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Элизабет Розенберг. Однако конкретные цифры пока не называют.