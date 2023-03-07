Зеленский назвал болезненными и тяжелыми бои в Донбассе

Президент Украины прокомментировал бои за Донбасс в своем вечернем обращении. По его словам, военные действия в регионе — одни из самых тяжелых и болезненных для украинских военных.

«Хочу особо отдать должное мужеству, силе и стойкости воинов, воюющих на Донбассе. Это одна из самых тяжелых битв. Болезненная и трудная»,— сказал Владимир Зеленский. Видео опубликовано в его Telegram-канале.

С лета 2022 года в регионе идут тяжелые бои, в том числе за город Бахмут. В конце февраля президент Украины Владимир Зеленский говорил, что Киев не будет сражаться за него любой ценой. 6 марта командование ВСУ выступило за продолжение обороны города. В тот же день основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил об усилении присутствия ВСУ в районе Бахмута. По его словам, группировки украинских войск созданы в Константиновке, Северске, Славянске и Часов Яре.

Что происходило 6 марта на на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко