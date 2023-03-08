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Коммерсантъ FM
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Reuters: Китай ищет способы сбивать спутники Starlink в рамках подготовки к возможному конфликту с Тайванем

Китайская Народная Республика изучает способы сбивать низкоорбитальные спутники Starlink и защищать танки и вертолеты от ракетного комплекса Javelin на основе российского опыта в вооруженном конфликте на Украине. Таким образом Китай готовится к возможной войне с Тайванем, которому США поставляют оружие, сообщает Reuters, которое проанализировало около 100 статей более чем в 20 китайских военных журналах.

В шести статьях исследователей Народно-освободительной армии Китая большое внимание уделяется спутниковой сети Starlink, разработанной компанией Илона Маска SpaceX. Эти спутники обеспечили безопасную связь украинским военным даже в условиях атак на энергосистему страны.

Кроме того, согласно анализу агентства, китайские исследователи пришли к выводу, что государству стоит больше вкладываться в развитие беспилотников. В статье журнала государственной оборонной корпорации КНР Norinco говорится, что дроны будут «пробивать двери» будущих войн.

В октябрьской статье, опубликованной в официальном журнале Государственного управления оборонной науки, техники и промышленности Китая, также отмечалось, что армия КНР должна улучшить способность защищать военную технику от ракет комплексов Stinger и Javelin, которые «наносят серьезный урон российским танкам» на Украине.

В начале года глава командования воздушной мобильности ВВС США Майк Минихан предсказал прямое столкновение с Китаем в 2025 году. Американские конгрессмены назвали прогноз заслуживающим доверия. Власти КНР призыв готовиться к войне сочли провокационным, предупредив, что раздувание «китайской угрозы» вызовет рост напряженности.

Глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что «конфликт и конфронтация» Китая с США неизбежны, если Вашингтон не изменит курс своей внешней политики. По его словам, действия США привели к дипломатическому кризису, которого можно было избежать.

Ведущие державы Индийского и Тихого океанов, вместе с США входящие в Четырехсторонний диалог по безопасности (Quadrilateral Security Dialogue — QUAD), активизируют контакты для сдерживания Китая, в котором страны QUAD видят экзистенциальную угрозу. В частности, сегодня, 8 марта, премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе прибудет в Индию с государственным визитом, а уже во второй половине марта в Дели ждут японского премьера Фумио Кисиду.

Подробнее о стратегии Индии, Австралии и Японии по сдерживанию Китая — в материале «Океаны грозят Китаю».

Эрдни Кагалтынов

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