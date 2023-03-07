Глава МИД КНР: продолжение политики США в отношении Китая сделает конфликт неизбежным

«Конфликт и конфронтация» Китая с США неизбежны, если Вашингтон не изменит курс свей внешней политики, убежден глава МИД КНР Цинь Ган. По его словам, действия США привели к дипломатическому кризису, которого можно было избежать.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Цинь Ган

Фото: Пресс-служба МИД России Цинь Ган

Фото: Пресс-служба МИД России

Цинь Ган провел первую пресс-конференцию в должности министра иностранных дел. По его мнению, «восприятие и взгляды США на Китай серьезно искажены», так как Вашингтон считает Пекин «своим главным соперником и самым большим геополитическим вызовом».

«США утверждают, что стремятся конкурировать с Китаем, но не стремятся к конфликту. Но на самом деле так называемая конкуренция США — это всестороннее сдерживание и подавление… Сдерживание и подавление не сделают Америку великой, и США не остановят восстановление Китая»,— сказал Цинь (цитата по CNN).

Министр назвал тему Тайваня «краеугольным камнем» китайско-американских отношений и «красной чертой, которую нельзя переходить». Он также раскритиковал власти США за их стратегию в Индо-Тихоокеанском регионе, обвинив их в формировании «эксклюзивных блоков для провоцирования конфронтации», представляющие собой «азиатско-тихоокеанскую версию НАТО».

«Настоящая цель стратегии Индо-Тихоокеанского региона — сдерживание Китая. Холодная война не должна повториться в Азии, и кризис в украинском стиле не должен повториться в Азии»,— подчеркнул министр иностранных дел КНР.

В начале года глава командования воздушной мобильности ВВС США Майк Минихан предсказал прямое столкновение с Китаем в 2025 году. Американские конгрессмены назвали прогноз заслуживающим доверия. Власти КНР призыв готовиться к войне сочли «провокационным», предупредив, что раздувание «китайской угрозы» вызовет рост напряженности.

О ситуации в Китае — в материале «Ъ» «Китай в поход собрался».

Лаура Кеффер