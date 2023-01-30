США себя китайско предупредили

В Америке обсуждают возможность полномасштабной войны с Китаем. Поводом стали откровения главы командования воздушной мобильности ВВС США Майка Минихана, предсказавшего прямое столкновение с КНР в 2025 году. Белый дом хранит молчание, однако горячую тему подхватили конгрессмены, назвавшие прогноз заслуживающим доверия. В Китае призыв готовиться к войне сочли «провокационным», предупредив, что раздувание «китайской угрозы» вызовет рост напряженности. Признание американского военного в преддверии намеченного на февраль визита в Пекин госсекретаря США Энтони Блинкена показало: контакты сторон станут лишь краткой передышкой в долгосрочной конфронтации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предсказание главы командования воздушной мобильности ВВС США Майка Минихана (на фото), призвавшего коллег готовиться к войне с Китаем, которая начнется в 2025 году, наделало много шума

Фото: Senior Airman Callie Norton / U.S. Army Предсказание главы командования воздушной мобильности ВВС США Майка Минихана (на фото), призвавшего коллег готовиться к войне с Китаем, которая начнется в 2025 году, наделало много шума

Фото: Senior Airman Callie Norton / U.S. Army

«Мы должны быть готовы к этому. Я думаю, что это может случиться, пока Байден (президент США Джо Байден.— “Ъ”) находится на своем посту, демонстрируя слабость. Очень высока вероятность того, что мы можем стать свидетелями конфликта с Китаем на Тайване и в Индо-Тихоокеанском регионе»,— заявил в минувшее воскресенье в интервью телеканалу Fox News член Палаты представителей Конгресса США Майкл Маккол, рассуждая о возможности прямого военного конфликта с КНР. По его версии, вывод американских войск из Афганистана и начало российской военной операции на Украине, которые произошли в период правления Джо Байдена, подтверждают отсутствие у Америки сильного лидера, чем якобы и может в ближайшие два года воспользоваться Китай. По словам Майкла Маккола, в случае конфликта с Китаем у США закончатся высокоточные ракеты менее чем за неделю, поскольку «база промышленной обороны разрушена».

Комментируя прозвучавшее ранее заявление главы командования воздушной мобильности ВВС США генерала Майка Минихана, призвавшего своих подчиненных готовиться к войне с Китаем (она, по его оценкам, начнется в 2025 году), конгрессмен Маккол сообщил: «Я хочу надеяться, что он ошибается, но думаю, что он, к сожалению, прав».

Тем временем в интервью телеканалу Fox News член комитета по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса США Адам Смит назвал готовность США к войне с Китаем «огромной проблемой» в условиях глобальной напряженности и ситуации вокруг Украины. По его словам, у США «нет возможности наращивать промышленную базу» собственного ВПК.

Триггером этой дискуссии стала обнародованная в пятницу телеканалом NBC служебная записка Майка Минихана, в которой он призвал готовиться к войне с Китаем, высказав предположение, что она начнется через два года.

«Надеюсь, что я ошибаюсь. Но интуиция подсказывает мне, что мы будем сражаться в 2025 году»,— приводит телеканал NBC слова генерала Минихана, напомнившего, что в 2024 году и на Тайване, и в США пройдут президентские выборы. По его мнению, это и станет для председателя КНР Си Цзиньпина окном возможностей для решительных действий против Тайваня, поскольку США будут отвлечены на выборы и это отразится на их способности принимать ключевые решения.

Служебная записка Майка Минихана была адресована всем руководящим структурам командования воздушной мобильности и другим оперативным командирам ВВС, предписывая им сообщить обо всех мерах по подготовке к войне с Китаем уже к 28 февраля. «Это подлинная внутренняя записка генерала Минихана, адресованная подчиненным ему командным группам. Его приказ основан на прошлогодних основополагающих усилиях командования воздушной мобильности по подготовке мобильных военно-воздушных сил к будущему конфликту, если сдерживание потерпит неудачу»,— подтвердил телеканалу NBC представитель командования воздушной мобильности ВВС США.

В отличие от конгрессменов и СМИ, в Белом доме не комментируют обнародованную служебную инструкцию для американских военных, продолжая контакты с Пекином по подготовке визита в КНР госсекретаря США Энтони Блинкена. Об этом визите, который должен состояться в первой половине февраля, договорились в ноябре прошлого года, в ходе встречи на саммите G20 на Бали, Джо Байден и Си Цзиньпин.

Между тем записка американского генерала не осталась незамеченной в Пекине. Первой отреагировала выступающая барометром настроений в руководстве страны и ее экспертных кругах англоязычная газета Global Times. Как заявил изданию эксперт по стратегическим вооружениям Сун Чжунпин, предсказание генерала Минихана о возможности войны с Китаем в 2025 году могло быть сделано для того, чтобы добиться дополнительного финансирования транспортного командования ВВС США.

По мнению Сун Чжунпина, армейское командование США «всегда просит увеличить военные расходы» и поэтому создает шумиху вокруг так называемой военной угрозы со стороны Китая.

В целом опрошенные Global Times китайские эксперты приходят к выводу, что призывы генерала Минихана стали «дерзкими и провокационными». По их мнению, подобное раздувание «китайской угрозы» приведет к росту напряженности и углублению недоверия между США и Китаем.

Уже после публикации Global Times об отношениях с США подробно высказалась в понедельник официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Прямо не упоминая внутриамериканскую дискуссию в связи с обнародованием записки генерала Минихана, дипломат сделала ряд громких заявлений насчет политики Вашингтона, в которых жесткость сочеталась с призывами к диалогу. «США постоянно выдвигают необоснованные обвинения в адрес Китая. Мы не приемлем подобных нападок, которые не основаны на фактах, и не будем спокойно наблюдать за тем, как Вашингтон без каких-либо рациональных оснований ущемляет интересы китайских предприятий»,— подчеркнула Мао Нин, комментируя информацию о возможных американских мерах против компаний КНР, не соблюдающих санкции против России. Китайский дипломат назвала Вашингтон главным виновником эскалации украинского конфликта, напомнив о поставках американских вооружений Киеву. «Если бы Соединенные Штаты искренне пожелали, этот кризис завершился бы в кратчайшие сроки»,— отметила Мао Нин.

Комментарий прозвучал в ответ на сделанное в прошлую пятницу заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби, призвавшего Пекин не поддерживать российскую операцию на Украине. Джон Кирби пригрозил принять меры против китайских компаний, не соблюдающих американские санкций в отношении Москвы.

Впрочем, комментируя предстоящий визит госсекретаря США Энтони Блинкена в Китай, представитель МИД КНР призвала «не подливать масла в огонь и не усиливать противоречия». «Надеемся, что США будут двигаться навстречу Китаю, а также придерживаться диалога, а не конфронтации, взаимного выигрыша, а не игры с нулевой суммой»,— отметила Мао Нин.

Сергей Строкань