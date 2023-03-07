Океаны грозят Китаю

Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе в среду прибывает в Индию с государственным визитом, а уже во второй половине марте в Дели ждут японского премьера Фумио Кисиду. Ведущие державы Индийского и Тихого океанов, вместе с США входящие в Четырехсторонний диалог по безопасности — QUAD, активизируют контакты для сдерживания Китая, в котором страны QUAD видят экзистенциальную угрозу. Реагируя на усиление военно-политического альянса «двух океанов», глава МИД КНР Цинь Ган на ежегодной пресс-конференции в Пекине предупредил: индо-тихоокеанская стратегия сдерживания Китая «обречена на провал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе (справа) и глава японского правительства Фумио Кисида

Фото: Sharon Smith / Pool / Reuters Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе (справа) и глава японского правительства Фумио Кисида

Фото: Sharon Smith / Pool / Reuters

Первый с 2017 года визит в Индию премьер-министра Австралии, которому присвоен высший статус «государственного», начнется в Ахмадабаде, столице Гуджарата — родного штата премьер-министра Индии Нарендры Моди. Там Энтони Альбанезе отметит праздник весны Холи, в ходе которого индийцы посыпают друг друга порошковыми красками. Затем австралийский премьер посетит деловую столицу Мумбаи и уже после этого проведет переговоры с премьером Моди в Дели.

Саммиты лидеров двух ведущих государств Индийского и Тихого океанов проводятся ежегодно. Однако решение председательствующего в G20 премьера Моди впервые за последние шесть лет пригласить австралийского лидера в Индию иллюстрирует решимость вывести стратегическое партнерство и военно-техническое сотрудничество с Австралией на новый уровень перед лицом общих угроз и вызовов.

Схожую позицию занимает и австралийский лидер. «Наши отношения с Индией прочны, но они могут быть еще крепче. Наше всеобъемлющее стратегическое партнерство отражает совместную приверженность работе по реализации наших оборонных, экономических и технологических интересов»,— заявил накануне визита в Индию премьер Альбанезе. Он сделал упор на то, что «более сильное партнерство Индии и Австралии полезно для стабильности нашего региона». «Я с нетерпением жду возможности принять премьер-министра Моди в Австралии в середине года на саммите QUAD и снова посетить Индию в сентябре на саммите лидеров G20»,— отметил Энтони Альбанезе.

Оборонное сотрудничество с Индией и предстоящий саммит QUAD, который пройдет 24 мая, премьер Альбанезе упомянул не случайно.

Одной из приоритетных тем встреч и переговоров Энтони Альбанезе в Индии станет объединение усилий Дели и Канберры перед лицом растущей конфронтации с Китаем, вынуждающей обе страны увеличивать расходы на военные нужды.

В конце прошлой недели правительство Австралии подписало контракт с компанией Boeing о покупке 29 ударных вертолетов AH-64E Apache в период с 2025 по 2028 год. В заявлении австралийского оборонного ведомства отмечается, что вертолет AH-64E Apache оснащен сенсорами и оборудованием по самым передовым технологиям, что сделает его «одним из самых грозных вертолетов в нашем распоряжении».

Кроме того, в последние месяцы Австралия приобрела ракеты для самолетов и кораблей, беспилотники, танки и бронетранспортеры, а также намерена реализовать планы создания собственного флота атомных подлодок в рамках партнерства AUKUS с США и Великобританией.

Еще одной возможностью для усиления потенциала сдерживания Пекина в Индо-Тихоокеанском регионе австралийское правительство считает взаимодействие с союзниками в рамках Четырехстороннего диалога по безопасности.

О том, как должно выглядеть такое взаимодействие государств Индийского и Тихого океанов, рассказала на прошлой неделе помощница министра обороны США по стратегии, планированию и потенциалу Мара Карлин. «Мы расширяем масштабы наших совместных учений в Индо-Тихоокеанском регионе. Мы проводим двусторонние и многосторонние военные учения, при этом мы пытаемся изменить и увеличить размер, размах, масштаб и характер этих учений»,— сообщила госпожа Карлин.

В качестве примера она упомянула проходящие с 2007 года военно-морские маневры Super Garuda Shield, в которых поначалу принимали участие только США и Индонезия, в то время как в прошлом году в них были уже задействованы военнослужащие из 14 стран, в том числе Канады, Японии, США и Австралии. «Это демонстрирует, как разные страны могут объединить наши возможности и использовать наши силы вместе»,— резюмировала помощница главы Пентагона.

Еще одним примером такого взаимодействия стали состоявшие в ноябре прошлого года в Тихом океане у берегов Японии крупномасштабные военные учения Японии, США, Индии и Австралии под кодовым названием Malabar.

Тема «китайской угрозы» доминировала и на встрече глав МИДов стран QUAD, которая в конце минувшей недели прошла в индийской столице «на полях» министерского совещания G20.

По итогам встречи ее участники выступили с заявлением, в котором Пекин напрямую не упоминался, однако выражалась озабоченность милитаризацией Восточно-Китайского и Южно-Китайского морей. «Мы решительно выступаем против любых односторонних действий, направленных на изменение статус-кво или усиление напряженности в этом районе. Мы выражаем серьезную обеспокоенность милитаризацией спорных объектов, опасным использованием судов береговой охраны и морской милиции, а также попытками помешать деятельности других стран по разработке морских ресурсов»,— говорится в заявлении глав МИДов стран QUAD.

Уже после завершения министерской встречи QUAD выступивший на прошлой неделе в Дели на международной конференции по безопасности Raisina Dialogue глава МИД Японии Ёсимаса Хаяси призвал аудиторию не считать QUAD неким антикитайским военным пактом. По его версии, конфликты провоцирует сам Пекин, вынуждая государства Индо-Тихоокеанского региона принимать ответные меры. «Мы не пытаемся никого отталкивать. Мы лишь призываем всех действовать в соответствии с международным правом. Поэтому если Китай будет вести себя подобающим образом, следуя международному праву, между ним и QUAD не будет конфликтов»,— заверил глава МИД Японии.

В ситуации, когда диалог с Пекином у ведущих государств региона не складывается, единственным способом сдерживания Пекина они считают укрепления многостороннего сотрудничества в области безопасности.

Весьма символично, что вслед за премьером Альбанезе, визит которого продлится до 11 марта, уже 19 марта в Дели прилетит его японский коллега Фумио Кисида.

Новую реальность в треугольнике Индия—Австралия—Япония накануне визитов премьеров Альбанезе и Кисиды в Дели проанализировал исполнительный редактор газеты The Hindustan Times, автор книги «Гималайское столкновение» о конфликте Индии и Китая Шишир Гупта. В статье, озаглавленной «Премьер-министры Австралии и Японии направляются в Индию, а Китай — слон в посудной лавке», автор приходит к выводу, что одной из главных тем переговоров премьеров Альбанезе и Кисиды в Дели станет «воинственность Китая в Индо-Тихоокеанском регионе».

«На фоне того, что Китай увеличил свой военный бюджет на 7,2%, до колоссальных $225 млрд союзники Индии по “четверке” Австралия и Япония стремятся к углублению оборонного и экономического сотрудничества, даже несмотря на то, что “неограниченный союзник” Пекина Россия выступает с резкой критикой неофициального, но мощного форума Индии, США, Австралии и Япония»,— отмечает Шишир Гупта, напоминая, что военные бюджеты Индии ($73 млрд), Австралии ($48,7 млрд) и Японии ($51 млрд) в своей совокупности меньше нового военного бюджета КНР, представленного на проходящей в Пекине сессии Всекитайского собрания народных представителей ( ВСНП).

«Картина того, какие страны Китай считает противниками, становится ясной, учитывая, что любое военное обострение вокруг островов Сенкаку или Тайваня серьезно ударит по Японии, в то время как наращивание военного присутствия в Тибете и Синьцзяне оказывает давление на Индию. Разогреваемая амбициями Пекина, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) действует по-экспансионистски, вступая в противостояние и с Австралией, пока китайский лидер Си Цзиньпин налаживает военное сотрудничество с Россией в Тихоокеанском регионе, нанося удар по альянсу AUCUS»,— отмечает индийский эксперт, упоминая созданное уже после QUAD объединение США, Великобритании и Австралии.

Между тем, выступая во вторник на ежегодной пресс-конференции, подводящей итоги работы китайской дипломатии за прошедший год и обозначающей главные задачи внешней политики КНР, глава МИД страны Цинь Ган предостерег США, так же как и их союзников и партнеров в двух океанах, от попыток создать азиатскую версию НАТО для сдерживания Китая. «Индо-Тихоокеанская стратегия США, афишируя свободу и открытость, в реальности сколачивает закрытые группировки, эксклюзивные кружки, под предлогом защиты региональной безопасности на деле провоцирует конфронтацию»,— констатировал Цинь Ган.

По словам главы китайского МИДа, политика сдерживания Китая «обречена на провал».

«В Азии не должна начинаться холодная война, и кризис украинского образца ни в коем случае не должен воспроизводиться в нашем регионе»,— предупредил Цинь Ган.

Еще одним запоминающимся высказыванием китайского министра стала его заочная полемика с главой МИД Японии Ёсимасой Хаяси, в которой прозвучали жесткие ноты. «Китай всегда доброжелательно относился к Японии и рассчитывал на добрососедство. Но если кто-то в Японии не захочет относиться к соседу как к партнеру и будет решать свои проблемы за его счет или даже будет участвовать в новой холодной войне, направленной на подавление Китая, то тогда старые раны не будут залечены и появится новая боль»,— предупредил глава китайской дипломатии.

Сергей Строкань