Протестующие прорвали железные ограждения у здания парламента Грузии

Протестующие против принятия закона об иноагентах снесли железные ограждения, выставленные полицией, у здания парламента Грузии в Тбилиси. Они пытаются прорваться в здание парламента, сообщает «Sputnik Грузия». Ранее в здание парламента попала бутылка с зажигательной смесью, которыми протестующие забрасывали полицейских.

Во дворе парламента полицейские применили против протестующих водометы и слезоточивый газ, пишет местное издание Paper Kartuli. Из одного из окон на третьем этаже здания виден дым.

Как пишет RTVI со ссылкой на корреспондента, митингующие несут железные ограждения на улицу, где происходят столкновения с полицейскими, и строят баррикады.

Позже протестующие начали забрасывать в окна парламента камни, пишет RTVI. По информации «Sputnik Грузия», задержаны шесть протестующих. Спецназ направляется от площади Свободы к зданию парламента.

Сегодня с утра, 7 марта, перед зданием парламента Грузии на проспекте Руставели в Тбилиси проходит акция протеста против закона об иностранных агентах. Его принятие поддерживает правящая партия «Грузинская мечта». Вечером документ приняли в первом чтении.

После у здания парламента начались стычки протестующих с военнослужащими части специального назначения МВД. Полиция применяет против протестующих водометы и слезоточивый газ. В свою очередь протестующие кинули в полицейских бутылки с зажигательной смесью. В МВД Грузии сообщали о нескольких пострадавших в ходе стычек полицейских. Президент Грузии Саломе Зурабишвили поддержала протестующих и пообещала наложить на закон вето.

О законопроекте — в материале «Ъ» «Грузия выискивает иноагентов».