Грузия выискивает иноагентов

В грузинский парламент внесен уже третий законопроект о мерах по пресечению «внешнего влияния». На этот раз, как прямо указывают авторы документа из оппозиционной партии «За Грузию», речь идет именно о влиянии Москвы. Два предыдущих законопроекта, разработанных проправительственной фракцией «Сила народа» (СН), были направлены против «засилья» в кавказской стране тех НКО, которые щедро финансируются западными правительствами и фондами. Оппозиция обвиняет власти в поддержке инициатив, «разработанных по приказу из Москвы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пленарное заседание парламента Грузии

Фото: Parliament of Georgia Пленарное заседание парламента Грузии

Фото: Parliament of Georgia

О внесении в парламент уже третьего законопроекта на одну и ту же тему сообщил депутат от партии «За Грузию» Бека Лилуашвили. Суть документа понятна уже из его названия: «О защите от влияния страны-оккупанта — России». Заявленная цель — «создать законодательные предпосылки и условия для выявления агентов влияния» Москвы.

Депутат Лилуашвили не стал скрывать, что партия «За Грузию» разработала этот документ в противовес двум законопроектам, внесенным ранее проправительственной фракцией «Сила народа».

Один из них называется «О прозрачности иностранного влияния», второй — «О регистрации иностранных агентов».

Решение о необходимости разработки подобного законодательства окончательно созрело у авторов инициативы летом прошлого года. Тогда несколько влиятельных НКО, финансируемых Западом, объявили на митинге о формировании «временного технического правительства» и предъявили властям ультиматум, угрожая им «мирной революцией» в случае отказа.

Любопытно, что второй законопроект — «О регистрации иностранных агентов» — это дословный перевод американского закона 1938 года The Foreign Agents Registration Act (FARA), действующего в США по сей день. СН пошла на такой нестандартный шаг после того, как оппозиция, в том числе партия Михаила Саакашвили «Единое национальное движение» (ЕНД), обвинила авторов первоначальной инициативы в «копировании российского закона». Лидеры СН не без ехидства предложили оппонентам принять в качестве закона Грузии дословный перевод американского «Акта», если уж им не нравится первый вариант.

«Наш первоначальный вариант закона гораздо мягче, чем FARA»,— пояснил журналистам депутат от СН Гурам Мачарашвили. По его словам, «в Америке тех, кто откажется от регистрации в качестве иностранного агента», могут посадить в тюрьму на пять лет, тогда как грузинский вариант предусматривает только штраф. «Если и второй вариант, просто переведенный с английского, они (оппозиционеры.— “Ъ”) назовут "российским", то получается, что в Америке действует "российский закон"»,— указал на логическое несоответствие господин Мачарашвили.

Но эти аргументы оппозицию не убедили. «Вспомним, как российские руководители оправдывали принятие в России аналогичного закона. Они тоже говорили, что он мягче американского»,— сказала “Ъ” одна из лидеров ЕНД, Хатия Деканоидзе, в прошлом возглавлявшая Национальную полицию Украины. По утверждению госпожи Деканоидзе, в случае принятия такого закона в Грузии «события будут развиваться по российскому сценарию и гражданские активисты, а также оппозиционеры попросту сбегут из страны или сядут в тюрьму».

Такие варианты грузинским оппозиционерам и гражданским активистам не подходят, поэтому они солидарно решили оказать правящей партии сопротивление. При этом они утверждают: пусть даже речь идет о точном переводе американского акта, но в постсоветских странах, будь то в РФ или Грузии, такая инициатива «будет работать на формирование и укрепление диктатуры». «Простой пример: в Америке термин "агент" не носит такой уничижительной, обвинительной коннотации, как (с учетом их недавнего прошлого) в постсоветских странах»,— заявил “Ъ” депутат от ЕНД Роман Гоциридзе.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили пообещала «обязательно наложить на закон вето», поскольку он «закрывает стране дорогу в Европу». При этом она призналась, что разбираться в деталях законопроектов не станет, поскольку «это в любом случае антидемократический русский закон». Так она охарактеризовала в том числе и тот вариант, который дословно переведен с английского.

Отметим, что планы правящей партии по принятию закона об иноагентах уже раскритиковали Госдепартамент США, Еврокомиссия и американский посол в Грузии Келли Дегнан.

Западные партнеры кавказской страны предупреждают: принятие подобного акта станет препятствием на пути Грузии в ЕС и НАТО.

Судя по всему, эти предупреждения не остались незамеченными. «Законы будут отправлены для экспертизы в Венецианскую комиссию Совета Европы»,— пообещал “Ъ” депутат от ГМ Рати Ионатамишвили. Это произойдет после того, как парламент одобрит инициативу в первом чтении. Эксперт аналитического агентства Nation.ge Давид Авалишвили в разговоре с “Ъ” обратил внимание на то, что решение было принято после того, как заявления представителей Запада стали носить едва ли не угрожающий характер. «Трудно представить, что Венецианская комиссия одобрит грузинский закон после того, как в свое время разнесла в пух и прах аналогичный российский документ»,— добавил собеседник “Ъ”. Так что, по его мнению, вердикт комиссии поможет правящей партии «отказаться от окончательного принятия закона, не потеряв при этом лица».

Георгий Двали, Тбилиси