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Президент Грузии поддержала протестующих против закона об иноагентах

Президент Грузии Саломе Зурабишвили в обращении к митингующим в Тбилиси заявила о поддержке протеста против закона об иноагентах. Она сказала, что наложит на него вето.

Саломе Зурабишвили

Саломе Зурабишвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Саломе Зурабишвили

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

«Я обращаюсь к вам, стоящим этим вечером на Руставели, где и я не раз стояла. Сегодня я стою в Нью-Йорке, и за мной статуя Свободы. Это является символом, ради чего Грузия боролась всегда, ради чего мы дошли до сегодняшнего дня. Я рядом с вами, потому что сегодня вы представляете свободную Грузию»,— сказала Саломе Зурабишвили в своем видеобращении, опубликованном в Facebook (принадлежит запрещенной в России и экстремистской Meta).

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Госпожа Зурабишвили добавила, что «закон никому не нужен» и «написан под диктовку Москвы». «Этот закон недействителен, я наложу на него вето»,— дополнила она.

Сегодня с утра, 7 марта, перед зданием парламента Грузии на площади Руставели в Тбилиси проходит акция протеста против принятия закона об иностранных агентах, который называют аналогом российского закона. Его принятие поддерживает правящая партия «Грузинская мечта», которая обладает большинством в парламенте. Вечером документ был принят в первом чтении.

После этого у здания парламента начались стычки протестующих с военнослужащими части специального назначения МВД. Полиция применяет против протестующих водометы и слезоточивый газ. В свою очередь протестующие начали кидать в полицейских и здание парламента бутылки с зажигательной смесью. Как сообщают местные СМИ, некоторые протестующие пытаются прорваться в здание парламента. В МВД Грузии сообщали о нескольких пострадавших в ходе стычек полицейских.

О законопроекте — в материале «Ъ» «Грузия выискивает иноагентов».

Олеся Павленко

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