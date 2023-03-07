Бизнес выходит в «Мир»

Система «Мир» запустит карточные переводы для бизнеса. Банки смогут внедрять такие платежи с 25 апреля, пишет РБК. Раньше обработкой B2B-транзакций по картам занимались Visa и Mastercard, но они ушли из России. И теперь бизнесу доступны только переводы с помощью платежных поручений. Они могут обрабатываться несколько дней и требуют указания всех реквизитов контрагентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Новый сервис может стать удобной альтернативой, считает председатель правления «Национального платежного совета» Алма Обаева. Но только если «Мир» и банки предложат выгодные условия, отмечает она: «Переводить деньги с карты проще, удобнее, а в ряде случаев и безопаснее, но у нее есть ограничения по операциям. Если сейчас ряд из них снимется или станет доступен сервис, который раньше был недоступен, или цена на него будет приемлемая, то это поспособствует выпуску большего количества карт.

Это большое продвижение. Мне кажется, для банков удобнее вот этот карточный расчет. Они могут не брать комиссию за переводы, заложив это в обслуживание карты. Или как-то льготировать это. Если вы платите за обслуживание пластика как юрлицо и еще за переводы, то это уже не так интересно».

По данным Центробанка, выпуск карт «Мир» в прошлом году вырос более чем в полтора раза. А общее их число превысило 180 млн штук. Нужны ли бизнесу платежи по картам «Мир»? Руководитель бюро по защите прав предпринимателей московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский считает, что они могли бы быть удобными, если бы не требования к документообороту:

«Проблема в том, что бухгалтерская отчетность у юридических лиц в разы сложнее, чем у физических. Мы должны отчитываться за каждый платеж.

Это напрямую влияет на то, что документы в виде платежных поручений, счетов, актов, договоров нужно готовить до того, как происходит перевод.

И требования банка, как и контрагентов, заказчиков, если это государство, увы, игнорировать нельзя, поскольку документооборот и законодательство требуют составления этих бумаг.

Что касается переводов B2B по картам, это было бы суперудобно. Но для этого нужно упростить законодательство в области документооборота — хотя бы для малого бизнеса, работающего на упрощенной системе налогообложения. Налоговой без разницы, какие у нас появляются сервисы. Когда приезжает проверка, не имеет значения, насколько тебе было удобно вести с банком бизнес».

Судя по статистике ЦБ, бизнес-карты в России не пользуются большой популярностью. На конец третьего квартала прошлого года их выпустили почти в 60 раз меньше, чем карт для физических лиц, около 6,5 млн штук.

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Илья Сизов