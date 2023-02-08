Иностранные карты осваивают офлайн

В «Москва-Сити» открылся офлайн-магазин по продаже карт иностранных банков. Услуги по оформлению счета в Беларуси, Казахстане, Киргизии или Турции предлагаются без личной поездки за границу и прямо за стойкой в торговом центре. Согласно информации с сайта сервиса, стоимость зарубежной карты от 20 тыс. руб. до 70 тыс. руб., время доставки — до трех недель. За срочность можно доплатить. С лета прошлого года компания выпустила уже более 10 тыс. таких карт. Насколько законна подобная деятельность и есть ли риски для клиентов? С подробностями — Александр Мезенцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Спрос на карты зарубежных банков начал расти после ухода весной платежных систем Visa и Mastercard. Многие россияне предпочли оформлять такие счета за границей лично. По данным АТОР, в октябре спрос на так называемые карточные туры вырос на 20%.

Одновременно появились услуги посредников в интернете. А теперь карту можно заказать прямо в торговом центре. Но открытие иностранного счета через других лиц — риск, и тут вопрос скорее к контролирующим органам, считает независимый эксперт на платежном рынке Дмитрий Вишняков:

«На каких условиях выдаются эти карты? Как принимаются документы? Что происходит с персональными данными людей, которые делятся такой информацией с посредниками? Какова их ответственность и потом, в конце концов, какова ответственность банков, которые согласятся выпустить эти карты? Эти вопросы, скорее всего, должны задаваться на уровне Центрального банка уже тех стран, где располагаются кредитные организации, выдающие карты».

В новом магазине в центре Москвы клиентам обещают вернуть деньги, если банк за границей откажет в открытии счета. По словам юристов, это действительно возможно, если договор такую опцию подразумевает. К тому же такие офлайн- и онлайн-услуги абсолютно законны, говорит финансовый консультант, управляющий партнер Lenar Wealth Management Ленар Рахманов:

«Правовые механизмы большинства стран это предусматривают, и банковское регулирование тоже предусматривает такую возможность. Это делается обычно по доверенности, где доверитель, будучи, например, в Москве, выдает нотариальную доверенность на своего представителя для того, чтобы он, находясь, например, в Стамбуле, пошел от его имени и открыл счет. Так же в эти полномочия, кроме открытия счета, могут быть включены закрытие, возможность положить деньги на счет, снимать их, переводить куда-то».

Между тем осенью все больше банков за границей усложняли процесс открытия счета для иностранцев, особенно, отмечают аналитики, если документы подавались через посредника. В октябре 2022 года турецкие банки неохотно выдавали карты россиянам. Запрашивали дополнительные документы или отказывали без причины. А в декабре клиенты грузинских кредитных организаций жаловались на необоснованное закрытие счетов.

В ближайшее время вряд ли спрос на иностранные счета увеличится, предполагает экономический эксперт Семен Новопрудский:

«Можно уже уверенно говорить, что поток карточного туризма в таком количестве, который был весной и летом, конечно, прекратился. Те, кто мог, уже попробовали открыть такие счета. Понятно, что срок действия карт как минимум два года. В России действие Visa и Mastercard, как вы знаете, банки продлили. Первая волна спроса была удовлетворена, а теперь проблемы в основном у тех, кто скорее не карты хотел открывать, а просто переезжал».

Россияне вывели на зарубежные депозиты 2,5 трлн руб. с начала 2022 года. Это сопоставимо с доходами бюджета Москвы с января по октябрь. Самый масштабный отток денег из страны произошел в третьем квартале, когда на иностранные вклады поступили 1,5 трлн руб.

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Яна Загоровская