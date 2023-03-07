Литва сообщила о договоренности с Германией по размещению ПВО на восточном фланге НАТО

Министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас сообщил о договоренности с ФРГ о необходимости усиления восточного фланга НАТО. Там разместят ПВО и истребители. Ранее сегодня, 7 марта, глава Минобороны Литвы провел конференцию со своим немецким коллегой Борисом Писториусом в Вильнюсе.

«Мы с Германией договорились о необходимости усилить противовоздушную оборону восточного фланга НАТО и, без сомнения, это должно включать, на наш взгляд, дислокацию не только дополнительных истребителей союзников, но и средств противовоздушной обороны»,— сказал господин Анушаускас на пресс-конференции. Трансляцию вел телеканал LRT (перевод по «РИА Новости»). Борис Писториус добавил, что боевые действия на Украине привели к необходимости эффективной системы ПВО.

Министры также обсудили инициативу по размещению немецкой бригады в Литве. Борис Писториус отметил, что решение этого вопроса зависит от позиции НАТО. При этом, по его словам, в Литве имеется необходимая для дислокации немецких сил инфраструктура. Бригаде ФРГ, которая может расположиться в Литве, потребуется 5 тыс. солдат и несколько батальонов бронетехники.

Литва и ФРГ неоднократно возвращались к вопросу о дислокации немецких бригад. Так, Вильнюс настаивает, чтобы Германия перебросила бригаду на территорию Литвы на постоянной основе. Между тем Берлин пока соглашался на размещение лишь половины личного состава и техники бригады.

В январе НАТО перебросило более 1 тыс. единиц американской бронетехники в Польшу и Литву в рамках политики по укреплению восточного фланга. Позже США передислоцировали туда американские силы в Европе. Президент Литвы Гитанас Науседа в ноябре говорил, что одним из пунктов документа, составленного по итогам заседания глав стран НАТО, который проходил 28–30 июня в Мадриде, было размещение систем ПВО на восточном фланге альянса.

Лусине Баласян