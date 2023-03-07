«Яблоко» внесло в Мосгордуму проект амнистии по уголовным статьям о фейках, дискредитации и призыве к санкциям

Фракция партии «Яблоко» сообщила, что внесла на рассмотрение Мосгордумы проект постановления об амнистии, предполагающий прекращение дел по ст. 207.3 (фейки об армии), 280.3 (дискредитация вооруженных сил), 284.2 (призывы к санкциям против России) УК РФ.

Предполагается, что под действие амнистии подпадут также осужденные к наказаниям, не связанным с лишением свободы, условно осужденные, лица с отсроченным наказанием и условно-досрочно освобожденные. Руководитель фракции «Яблоко» в столичной гордуме Максим Круглов выразил надежду, что «милосердие окажется выше политических расхождений», и проект будет поддержан.

В числе тех, кого затрагивает предложенная амнистия, фракция называет политика Илью Яшина (признан иноагентом, приговорен к восьми годам и шести месяцам колонии общего режима по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ), муниципального депутата Алексея Горинова (приговорен к семи годам тюрьмы по ст. 207.3 УК РФ), художницу Александру Скочиленко (находится под домашним арестом по ст. 207.3 УК РФ), журналиста и члена «Яблока» Михаила Афанасьева (арестован по ст. 207.3 УК РФ). Также будет снято одно из обвинений с журналиста Владимира Кара-Мурзы (признан иноагентом, арестован и обвиняется по трем уголовным статьям, в том числе о госизмене).

Лаура Кеффер