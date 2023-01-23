Домашний арест художнице противопоказан

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга отказался изменить меру пресечения художнице Александре Скочиленко на домашний арест. Ее обвиняют в «распространении фейков о Вооруженных силах РФ». Суд также отклонил ходатайства защиты о возврате дела в прокуратуру. На заседании госпожа Скочиленко дала показания и ответила на вопросы адвокатов. Рассмотрение дела в суде продолжится в феврале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александра Скочиленко после заседания Василеостровского городского суда

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ Александра Скочиленко после заседания Василеостровского городского суда

Фото: Марина Мамонтова, Коммерсантъ

На заседании Василеостровского районного суда 20 января адвокаты Александры Скочиленко заявляли ходатайство об изменении ей меры пресечения на домашний арест, обосновывая это физическим и психологическим состоянием здоровья их подзащитной. По словам художницы, ее здоровье за время нахождения в СИЗО ухудшилось. «В отсутствие должной безглютеновой диеты (у Александры Скочиленко целиакия — генетически предрасположенная непереносимость глютена. — «Ъ-СПб») мне с каждым днем становится хуже: болит живот, суставы, выпадают волосы. Мне не хватает витаминов. Участились паузы сердца и предобморочные состояния, часто темнеет в глазах. Осмотра врачей в СИЗО недостаточно. Мне рекомендовано строгое пожизненное соблюдение диеты»,— рассказала госпожа Скочиленко. Все диагнозы подтверждены медицинскими справками, отметила адвокат Яна Неповинова. Кроме того, она рассказала, что, согласно медицинским заключениям, ее доверительнице необходима срочная медицинская помощь из-за рисков отека сердца и летального исхода. Сторона обвинения заявила, что оснований для изменения меры пресечения нет. Суд ходатайство не удовлетворил, посчитав, что никаких новых обстоятельств для перевода обвиняемой на домашний арест ему не представлено. Также отклонил второе ходатайство защиты о возврате дела в прокуратуру.

Во время дачи показаний Александра Скочиленко заявила, что не оспаривает факт замены ценников на вкладыши с информацией о событиях на территории Украины. Однако подчеркнула, что «распространяемые ею сведения не являлись для нее заведомо ложной информацией». Сторона обвинения настаивает на обратном и утверждает, что госпожа Скочиленко знала, что пишет неправду. Художница же заявила, что «искренне верила в правдивость этой информации и тяжело переживала события, разворачивающиеся в Украине в конце февраля и в течение марта 2022 года». Она отметила, что получала информацию из разных источников, в том числе от детей из Украины. Отвечать на вопросы гособвинителя художница отказалась.

Суд удовлетворил ходатайство госпожи Скочиленко о приобщении к делу независимой лингвистической экспертизы, проведенной по запросу адвокатов специалистом в области филологии Светланой Друговейко-Должанской. Прокурор свои доводы не озвучила, сославшись на завершение ее рабочего дня. Следующее заседание, на котором выступит сторона обвинения, пройдет 15 февраля.

Александру Скочиленко задержали в Санкт-Петербурге 11 апреля в рамках уголовного дела о публичном распространении заведомо ложной информации об использовании ВС РФ. Она стала первой обвиняемой по ст. 207.3 УК РФ в Петербурге. По версии следствия, девушка заменила пять ценников в магазине на листовки с информацией о проведении СВО на территории Украины. Госпоже Скочиленко вменяют вторую часть статьи, в которой идет речь о совершении «деяния по мотивам политической ненависти в отношении какой-либо социальной группы». По этой части ей грозит от 5 до 10 лет лишения свободы. В июне правозащитный проект «Поддержка политзаключенных. Мемориал» (признан в РФ иностранным агентом) признал петербургскую художницу политзаключенной.

В Петербурге параллельно рассматривается восемь уголовных дел по ст. 207.3. Помимо Саши Скочиленко, под стражей находятся участница неформальной организации «Мирное сопротивление» Ольга Смирнова, бывший священник Иоанн Курмояров, «копатель» Олег Белоусов, режиссер-документалист Всеволод Королев, член движения «Солидарность» Евгений Бестужев, менеджер проектов в небольшой фирме Виктория Петрова. Еще один фигурант дела «о фейках об армии» — активист Борис Романов — арестован заочно и с 29 сентября находится в розыске. Всего в России по этой статье заведено более 160 уголовных дел.

Надежда Ярмула