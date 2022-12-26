Член СПЧ Мельников: Илью Яшина этапировали из СИЗО Москвы в другой субъект РФ

Оппозиционный политик Илья Яшин (признан иностранным агентом), осужденный на восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима за фейки о российских военных (ст. 207.3 УК РФ), этапирован из Москвы в другой субъект РФ, сообщил в Telegram член Совета по правам человека (СПЧ) и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. На данный момент его место пребывания неизвестно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Илья Яшин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Илья Яшин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Мельников заявил, что ранее политик находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве. По его словам, члены столичной ОНК посещали политика в СИЗО два раза, жалоб на условия содержания от господина Яшина не поступало.

Правозащитник отметил, что политик этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда. «Практика этапирования из Москвы до ''законки'', к сожалению, не редкость. Связана она с большим перелимитом в столичных СИЗО (сверх лимита содержится более 2000 человек)»,— сообщил господин Мельников. Он заявил, что у УФСИН нет возможности разгрузить московские СИЗО иным способом, кроме этапирования в другие регионы.

9 декабря Мещанский суд Москвы назначил Илье Яшину восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима за YouTube-трансляцию, в ходе которой он говорил об убийствах жителей украинской Бучи. Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Оппозиционер заявил, что обжалует решение, а назначенный срок проведет «достойно».

Эрдни Кагалтынов