Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Член СПЧ Мельников: Илью Яшина этапировали из СИЗО Москвы в другой субъект РФ

Оппозиционный политик Илья Яшин (признан иностранным агентом), осужденный на восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима за фейки о российских военных (ст. 207.3 УК РФ), этапирован из Москвы в другой субъект РФ, сообщил в Telegram член Совета по правам человека (СПЧ) и ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. На данный момент его место пребывания неизвестно.

Илья Яшин

Илья Яшин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Илья Яшин

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Господин Мельников заявил, что ранее политик находился в ФКУ СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве. По его словам, члены столичной ОНК посещали политика в СИЗО два раза, жалоб на условия содержания от господина Яшина не поступало.

Правозащитник отметил, что политик этапирован из СИЗО до вступления в законную силу решения суда. «Практика этапирования из Москвы до ''законки'', к сожалению, не редкость. Связана она с большим перелимитом в столичных СИЗО (сверх лимита содержится более 2000 человек)»,— сообщил господин Мельников. Он заявил, что у УФСИН нет возможности разгрузить московские СИЗО иным способом, кроме этапирования в другие регионы.

9 декабря Мещанский суд Москвы назначил Илье Яшину восемь лет и шесть месяцев колонии общего режима за YouTube-трансляцию, в ходе которой он говорил об убийствах жителей украинской Бучи. Его признали виновным в распространении заведомо ложной информации о российской армии по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). Оппозиционер заявил, что обжалует решение, а назначенный срок проведет «достойно».

Эрдни Кагалтынов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...