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Суд продлил арест Владимира Кара-Мурзы до 27 августа

Мосгорсуд продлил арест оппозиционному политику Владимиру Кара-Мурзе (признан иностранным агентом) до 27 августа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО, он обвиняется по трем уголовным статьям, в том числе о госизмене.

Владимир Кара-Мурза в Московском городском суде

Владимир Кара-Мурза в Московском городском суде

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Владимир Кара-Мурза в Московском городском суде

Фото: Пресс-служба Московского городского суда

Как сообщили в суде изданию «Новая Газета. Европа», суд отклонил ходатайство о предоставлении медицинских документов, в которых указан диагноз Владимира Кара-Мурзы — «полинейропатия» (патология периферического отдела нервной системы; в частности, проявляется неправильным восприятием боли и температуры).

Сегодня, 6 марта, также началось заседание по делу оппозиционера. Оно проходит в закрытом режиме в связи с наличием секретных материалов, передает ТАСС. Следующее заседание по делу назначено на 15 марта.

22 февраля Владимира Кара-Мурзу отправили в карцер СИЗО «Водник» за то, что он лежал на «шконке» после подъема. Впоследствии адвокат Вадим Прохоров сообщил о существенном ухудшении здоровья своего клиента. По его словам, у Владимира Кара-Мурзы «возобновилось онемение ступней».

Владимир Кара-Мурза находится в СИЗО с апреля 2022 года. Изначально ему предъявили обвинение за фейки о российской армии ( п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ). По версии следствия, во время выступления в американском штате Аризона оппозиционер обвинил ВС РФ в использовании запрещенных средств ведения боевых действий. Позже против него возбудили еще два уголовных дела — по ст. 275 УК РФ (государственная измена) и ч. 1 ст. 284.1 УК РФ (осуществление деятельности иностранной организации, признанной нежелательной).

Лусине Баласян

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