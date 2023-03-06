Адвокат Алексея Горинова пригласила в суд омбудсмена Татьяну Москалькову

Адвокат Катерина Тертухина, представляющая интересы бывшего муниципального депутата Москвы Алексея Горинова, направила уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой приглашение в суд. Об этом говорится в обращении госпожи Тертухиной, которое также содержит просьбу к омбудсмену добиваться «немедленного освобождения Алексея Горинова в соответствии с мнением рабочей группы ООН». Ранее, как сообщал «Ъ», рабочая группа ООН по произвольным задержаниям заявила о серии нарушений международного законодательства в уголовном преследовании экс-депутата.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Катерина Тертухина и Алексей Горинов во время оглашения приговора в Мещанском районном суде

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Катерина Тертухина и Алексей Горинов во время оглашения приговора в Мещанском районном суде

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Алексей Горинов — первый приговоренный в России к реальному лишению свободы по статье о распространении ложных сведений о Вооруженных Силах РФ (ст. 207.3 УК РФ). Суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы за сделанные во время рабочего заседания депутатов высказывания о военных действиях России на территории Украины. Защита Алексея Горинова просила ООН обратить внимание на преследование своего доверителя, указывая, что его задержание «являлось незаконным», преследование «необоснованным», а назначенное наказание «непропорциональным» содеянному.

Рабочая группа ООН по произвольным задержаниям (квазисудебный механизм, рассматривающий частные случаи преследования лиц на территории стран—участниц ООН) заключила, что в деле Алексея Горинова имели место нарушения ст. 19 и 21 Всеобщей декларации прав человека и ст. 19 и 25 Международного пакта о гражданских и политических правах, и призвала российские власти «немедленно освободить» экс-депутата. Отметим, что, в соответствии с мнением Конституционного суда России, решения рабочей группы ООН являются «основанием для возобновления производства по делу» и, соответственно, его пересмотра.

Все эти обстоятельства описаны в обращении Катерины Тертухиной к Татьяне Москальковой (копия имеется в распоряжении «Ъ»).

«На основании вышеизложенного прошу вас всеми возможными и доступными вам способами требовать немедленного освобождения Горинова А. А., лично присутствовать на заседании 14 марта во Втором Кассационном суде общей юрисдикции (где будет рассматриваться апелляция на приговор бывшего депутата.— “Ъ”)»,— говорится в документе. Там же указано, что в случае отказа кассационного суда в удовлетворении апелляции адвокат просит омбудсмена «обратиться с кассационной жалобой в Верховный суд РФ». Такие полномочия омбудсмена, напомним, предусмотрены российским законодательством; о подобном обращении в ВС РФ Татьяну Москалькову ранее просили и депутаты Мосгордумы.

Мария Старикова