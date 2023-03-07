«Газпром» снова восстановил прокачку газа через Украину до уровня 2022 года

Объем поставляемого «Газпромом» через Украину газа на сегодня, 7 марта, составил 42,37 млн куб. м, говорится на сайте Оператора ГТС Украины. Это на 2,1 млн куб. м больше, чем накануне (41,5 млн куб. м), и является максимальным технически возможным объемом на данном направлении. Транспортировка российского газа осуществляется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявки на прокачку через ГИС «Сохрановка» Украина отклоняет.

В 2022 году «Газпром» поставлял через украинский маршрут в среднем 41–42 млн куб. м ежедневно. Сейчас газ из России в Европу поступает только через Украину и Турцию. В январе объем поставок газа через украинскую территорию снижался, «Газпром» впервые увеличил прокачку 1 февраля. В том же месяце он восстановил ее до прошлогоднего уровня, но потом снова снизил.

О ситуации на рынке читайте в публикации «Ъ» «"Газпром" наверстывает упущенное».

Лаура Кеффер