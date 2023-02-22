Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Газпром» восстановил прокачку газа через Украину до прошлогоднего уровня

Объем поставляемого «Газпромом» через Украину газа на сегодня, 22 февраля, вырос на 4,2% и достиг 42,1 млн, сообщил журналистам представитель «Газпрома». Поставки российского газа полностью вернулись к показателям 2022 года. Транспортировка ведется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа, заявка на прокачку через неподконтрольную Киеву ГИС «Сохрановка» Украина отклоняет.

В мае 2022 года Украина отказалась возобновлять транзит газа через «Сохрановку» до возвращения контроля над системой. Через эту ГИС проходила треть поставок газа России в Европу. После этого объем прокачки российского газа в Европу снижался, сейчас он поступает только через Украину и Турцию. В 2023 году «Газпром» впервые увеличил прокачку 1 февраля.

О ситуации на рынке читайте в публикации «Ъ» «"Газпром" наверстывает упущенное».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...