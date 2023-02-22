«Газпром» восстановил прокачку газа через Украину до прошлогоднего уровня

Объем поставляемого «Газпромом» через Украину газа на сегодня, 22 февраля, вырос на 4,2% и достиг 42,1 млн, сообщил журналистам представитель «Газпрома». Поставки российского газа полностью вернулись к показателям 2022 года. Транспортировка ведется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа, заявка на прокачку через неподконтрольную Киеву ГИС «Сохрановка» Украина отклоняет.

В мае 2022 года Украина отказалась возобновлять транзит газа через «Сохрановку» до возвращения контроля над системой. Через эту ГИС проходила треть поставок газа России в Европу. После этого объем прокачки российского газа в Европу снижался, сейчас он поступает только через Украину и Турцию. В 2023 году «Газпром» впервые увеличил прокачку 1 февраля.

О ситуации на рынке читайте в публикации «Ъ» «"Газпром" наверстывает упущенное».

Лаура Кеффер