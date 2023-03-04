«Газпром» снизил прокачку газа через Украину до 39,8 млн куб. м

Объем поставляемого «Газпромом» через Украину газа на сегодня, 4 марта, снизился на 6,1%, до 39,8 млн куб. м. Накануне он достигал 42,4 млн куб. м. Транспортировка ведется через газоизмерительную станцию (ГИС) «Суджа», заявки на прокачку через неподконтрольную Киеву ГИС «Сохрановка» Украина отклоняет. Об этом сообщил журналистам представитель «Газпрома», передает ТАСС.

В мае 2022 года Украина отказалась возобновлять транзит газа через «Сохрановку» до возвращения контроля над системой. Через эту ГИС осуществлялась треть поставок газа России в Европу. После этого объем прокачки российского газа в Европу снижался, сейчас он поступает только через Украину и Турцию. 22 февраля «Газпром» восстановил прокачку газа до прошлогоднего уровня.

О поставках компании — в публикации «Ъ» «"Газпром" наверстывает упущенное».

Лаура Кеффер