Подтвержденный Украиной объем поставок российского газа через ГИС «Суджа» вырос 1 февраля на 20%, до 29,4 млн куб. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на компанию.

Подтвержденный Украиной объем поставок российского газа через ГИС «Суджа» вырос 1 февраля на 20%, до 29,4 млн куб. Заявка на подачу через ГИС «Сохрановка» снова отклонена, заявил представитель российской компании Сергей Куприянов.

Сейчас газ из России в Европу поступает только через Украину и Турцию. В 2022 году «Газпром» прокачивал через украинский маршрут в среднем 41–42 млн куб. м ежедневно. 4 января 2023-го объем поставок газа резко снизился, и с тех пор «Газпром» продолжает 5785521 сокращать прокачку газа через Украину.

Подробности — в материале «Ъ» «Пустой маршрут».

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