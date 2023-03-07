«Нарушитель — тоже человек»

Представляет угрозу безопасности страны — Генпрокуратура требует признать Transparency International в России, которую ранее внесли в список иноагентов, нежелательной организацией. Соответствующие документы направлены в Минюст. Как отмечает надзорное ведомство, штаб-квартира указанной структуры находится в Берлине, а руководство российским подразделением осуществляют иностранные граждане. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что ушла очередная эпоха.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Transparency International, признанная иностранным агентом еще в 2015 году, это не прямо вот борец с коррупцией, а, скорее, исследователь данной проблемы: обзоры готовит разные, индексы составляет, такое, мол, в РФ положение дел, рекомендуем принять следующие меры.

Вот в качестве примера: много лет назад у нас проходила реформа правоохранительной системы — милиция стала полицией. Эксперты организации тогда подготовили свои предложения, в частности, о том, что правоохранителям нужно нагрудный знак носить, с задержанными вести себя вежливо, а главное — без рукоприкладства. Тогда же говорилось о том, что чиновник также должен быть открытым, декларации составлять обязан. Сейчас это кажется элементарным, но еще лет 15 назад было в диковинку. Как это с задержанным гражданином — и вежливо? Да ему, извините, врезать как следует, и то мало. И вот, оказывается, нельзя, ибо нарушитель, даже преступник, как ни странно, тоже человек.

Дальше — больше, представляете, простой смертный, без должности, без погон, не пойми кто, имеет право знать, как и на что живет начальство, сколько у него машин, квартир и домов. И, как это ни странно, в какой-то момент наши руководители смирились — ничего не поделаешь, придется играть вот по таким правилам. Почему? Потому что так принято в цивилизованном обществе, куда наша страна активно стремилась. И такие организации, как Transparency International, сами же активно зазывали к себе, в РФ, потому что это есть признак того, что мы хотим быть солидными и респектабельными.

Прошли годы. И вот Генеральная прокуратура выносит вердикт следующего содержания: Transparency International ни с какой коррупцией не борется, это ширма, на самом же деле она вмешивается во внутренние дела Российской Федерации, тем самым угрожая основам конституционного строя и безопасности страны. В чем заключается это самое вмешательство, не совсем понятно. И главное — зачем это нужно, с какой целью, тоже большой вопрос. Их работа помогать — для этого и звали. Коррупция — ведь большая беда для любого государства, она разъедает общество. Или как?

Но, как бы то ни было, в услугах международных экспертов более не нуждаемся. Сами все знаем и умеем, не нужно нас учить и всякие провокационные рейтинги составлять. Положа руку на сердце, это же так раздражает, когда тебя кто-то учит жизни. Что здесь скажешь, ушла очередная эпоха.

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