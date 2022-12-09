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Коммерсантъ FM
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Коррупция в России и мире — в шести графиках

Статистика преступлений

9 декабря по инициативе Генассамблеи ООН отмечается Международный день борьбы с коррупцией. Конвенцию против коррупции подписали 188 стран и территорий, в том числе Россия. Все они признали взятки, хищения госсредств и их отмывание преступлениями. Как обстоят дела с коррупцией в России и мире — в материале «Ъ».

С 1995 года международная неправительственная организация Transparency International (российское отделение которой признано иностранным агентом в РФ) составляет индекс восприятия коррупции. По ее просьбе предприниматели и независимые аналитики оценивают страны по шкале от 0 до 100 баллов. Чем выше коррупция, тем ниже балл.

Наименее коррумпированными считаются Дания, Новая Зеландия и Финляндия. В индексе 2021 года они набрали по 88 баллов. Россию предприниматели и эксперты считают гораздо более коррумпированной. Она получила только 29 из 100 возможных единиц — меньше, чем Белоруссия, Грузия, Казахстан и Молдавия (136 из 180 мест).

По данным МВД, в 2021 году в России зарегистрировано около 35 тыс. преступлений коррупционной направленности — на 14% больше, чем годом ранее. Непосредственно взяточничества касаются 18590 нарушений. Это получение взятки, ее дача или посредничество.

В России взяткодателей осуждают почти в два раза чаще, чем взяткополучателей. Исключение составляют дела с крупными суммами. Согласно статистике Судебного департамента при Верховном суде РФ, среди осужденных за взятки выше 1 млн руб. на 142 взяткополучателя приходится 28 взяткодателей.

В России чаще всего встречаются взятки и подкупы от 10 до 50 тыс. руб. Правда, оказаться на скамье подсудимых можно и за меньшие суммы. За прошлый год 71 человека осудили за взятки меньше 500 руб. — четверых получателей и 67 взяткодателей.

Согласно опросам ВЦИОМ, россияне считают коррупцию одним из самых серьезных проступков — наравне с наркоманией, алкоголизмом и расизмом. Вместе с тем каждый 10-й опрошенный полагает, что взятки иногда допустимы, а каждый 20-й относится к ним снисходительно.

Чаще всего россияне объясняют коррупцию тем, что она «поощряется государством», «нет наказания и контроля», «власти сами коррумпированные», «русский не может не брать — люди такие», следует из материалов фонда «Общественное мнение».

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