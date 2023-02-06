Белорусским оппозиционерам предложили явку с повинной

Власти Белоруссии запустили программу по возвращению в страну оппозиционеров, уехавших за рубеж во время политического кризиса в августе—сентябре 2020 года. Как говорится в тексте указа, который в понедельник подписал президент Александр Лукашенко, возвращающиеся должны будут «принести публичные извинения», «возместить причиненный вред», а затем «осознанно и активно исполнять свой гражданский долг».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: AP Фото: AP

Александр Лукашенко 6 февраля подписал указ «О рассмотрении обращений находящихся за рубежом граждан Республики Беларусь по вопросам совершения ими правонарушений». Документ вводит в действие программу по возвращению в страну политических эмигрантов, которая обсуждалась с начала года.

В частности, генпрокурор республики Андрей Швед достаточно долго пытался представить некоторых уехавших (или беглых, как их пренебрежительно называют в белорусских государственных СМИ) как жертв. «Это наши граждане, наши люди. Повторю еще раз: если они пройдут определенные процедуры, мы вытянем этих людей из этой среды, где их, образно говоря, обманывают, используют,— утверждал он.— Это очень сильное заблуждение, что всех будут мести под одну гребенку. Это не так. На сегодняшний день тем из находящихся на территории Республики Беларусь лицам, кто раскаялся, пошел на сотрудничество, загладил свою вину, возместил ущерб, как правило, мера наказания назначается минимальная либо вовсе не связанная с лишением свободы».

Пресс-служба президента Белоруссии раскрыла больше деталей сделки, которую Минск предлагает эмигрантам. Например, там говорится, что под нее попадают «граждане Беларуси, которые совершили в период с 1 января 2020 года до вступления в силу данного указа административные правонарушения или преступления протестной направленности». «При этом данные лица должны раскаяться в содеянном и проинформировать комиссию о готовности после возвращения принести публичные извинения, возместить причиненный вред, соблюдать конституцию и законодательство Беларуси, уважать государственные символы и национальные традиции, осознанно и активно исполнять свой гражданский долг»,— говорится в сообщении.

Срок на раздумья власти отвели небольшой — до 31 декабря 2023 года.

После того как заявитель пришлет необходимые документы о себе, власти должны сообщить, заведено ли на него административное или уголовного дело. Решения по их закрытию на определенных условиях будут «приниматься комиссией путем открытого голосования большинством голосов и оформляться протоколами».

По мнению бывшего белорусского дипломата Павла Мацукевича, который оставил работу в МИДе именно после событий августа 2020 года, идея властей имеет свою социальную базу. «Не думаю, что режиму есть дело, тем более уголовное, до всех уехавших, а у всех уехавших есть основания переживать за безопасность своего возвращения. Если комиссия разрешит хотя бы дилемму таких людей — уже неплохо,— отметил господин Мацукевич в беседе с “Ъ”.— Причем этот инструмент, комиссия, позволяет власти сохранить свое авторитарное лицо — никто не заподозрит в слабости». Тем не менее бывший дипломат отметил, что доверие оппозиционно настроенных граждан к власти давно подорвано: «Даже если бы Лукашенко повторил подвиг Токаева (президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который достаточно мягко поступил с участниками протестов в январе 2022 года,— “Ъ”) и гарантировал безопасное возвращение всем желающим без всяких условий, все равно потребовались бы железобетонные доказательства этой безопасности». Господин Мацукевич резюмировал: «Если власти действительно хотят примирения общества, то идея поможет им повысить легитимность с сохранением лица. Если это имитация или ловушка для дураков — легитимности не прибавится».

Кирилл Кривошеев