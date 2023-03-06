Bloomberg: экспорт нефти из России по морю за неделю упал на 14%

Морской экспорт сырой российской нефти за последнюю неделю упал почти на 14%. К 3 марта морские перевозки энергоносителя сократились на 526 тыс. баррелей в сутки, до 3,11 млн баррелей в сутки. Перевозки в среднем за последние четыре недели упали до 3,3 млн баррелей в сутки за этот же период. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на данные отслеживания судов.

По оценке Bloomberg, сокращение объемов российской нефти скорее всего не связано с сокращением ее добычи на 500 тыс. в день с начала марта. По прогнозу Bloomberg, сокращение потоков энергоносителя вероятнее всего будет наблюдаться в портах в западной части России, где он продается со скидкой в 25%.

За последнюю неделю средние отгрузки российской нефти в Азию выросли до 3,1 млн баррелей в сутки. Bloomberg отмечает, что это максимальное значение показателя с начала 2022 года. При этом объемы нефти, идущей в Индию, резко сократились с 1,06 млн баррелей в сутки до 0,81 млн баррелей. По оценке агентства, большинство нефти, для которой изначально не указан пункт назначения, в итоге прибывает в Индию.

Bloomberg также отмечает, что морской импорт по Черному морю сохранился только в Болгарию. За последние четыре недели он упал до 83 тыс. баррелей в сутки, что стало минимумом с апреля 2022 года. В Средиземном море Турция по-прежнему осталась единственной страной, которая закупает российскую нефть.

5 декабря прошлго года в силу вступилоограничение цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель, 5 февраля — на российские нефтепродукты на уровне $100 за баррель. Большая часть нефти перенаправилась в Китай и Индию. По информации Bloomberg, Индия покупает у России нефть с большим дисконтом, а после переработки отправляет топливо в Европу. По данным The Wall Street Journal, в странах Северной Африки придерживаются такой же системы.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта гааз нефти в январе рухнули на 38%, до $18,5 млрд. По данным Минфина, на фоне ограничений средняя цена Urals в феврале упала до $49,56 за баррель против $92,15 в феврале 2022 года. 1 марта Минэнерго России утвердило порядок мониторинга цен на российскую экспортную нефть в ответ на введение потолка цен.

Подробнее о том, что происходит с российской нефтью — в материале «Ъ» «Так тому и добыть».

Олеся Павленко