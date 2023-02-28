Так тому и добыть

По данным “Ъ”, российская нефтедобыча в феврале впервые достигла досанкционного уровня и может превысить показатель февраля 2022 года. Так, относительно января добыча по итогам месяца может вырасти примерно на 2%, до более чем 1,5 млн тонн в сутки. Нефтяники наращивают производство, которое уже в марте им придется сократить на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня января. Так правительство хочет добиться более высоких цен на нефть для решения проблем с доходами бюджета.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Российские нефтяники спешат добыть побольше перед мартовскими ограничениями

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Российские нефтяники спешат добыть побольше перед мартовскими ограничениями

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Российские нефтекомпании в феврале увеличили среднесуточную добычу нефти и конденсата почти на 2% относительно прошлого месяца, до примерно 1,508 млн тонн в сутки, рассказывают источники “Ъ”, знакомые с ситуацией. Таким образом, отрасль спустя год после введения санкций против РФ за начало военных действий на Украине вышла на уровень добычи февраля прошлого года. Если экстраполировать данные за последние дни февраля, то добыча нефти в феврале 2023 года превысит прошлогодний уровень.

В прошлом году в январе—феврале добыча активно росла на фоне увеличения квот в рамках сделки ОПЕК+. Но уже с марта производство нефти в России резко упало на фоне украинского конфликта, введения масштабных санкций и отказа многих западных покупателей от покупки российского сырья. Позднее добыча постепенно восстанавливалась, однако уровня февраля 2022 года достигла только сейчас.

Российская нефтяная отрасль после введения санкций существенно изменила логистику поставок, перенаправив большую часть объемов из Европы в Азию. Тем не менее рост расходов на фрахт и снижение числа покупателей вынуждают нефтекомпании продавать сырье с существенными скидками. Если до санкций российский сорт Urals торговался к мировому бенчмарку Brent со скидкой в несколько долларов за баррель, то после введения ограничений дисконт превышал $40 за баррель.

Сейчас нефтекомпании наращивают производство на фоне снижения экспортной пошлины на нефть: установленная на март пошлина в $14 за тонну втрое ниже декабрьского значения. Кроме того, увеличивать экспорт нефти отрасль стимулирует небольшое снижение дисконта Urals к Brent: стоимость Urals в феврале выросла на 8% относительно прошлого месяца.

Дисконт Urals к Brent увеличился после того, как ЕС 5 декабря 2022 года ввел эмбарго на российскую нефть, а США и другие страны G7 присоединились к потолку цен на российское сырье, который пока установлен на уровне $60 за баррель. «Дисконт должен со временем уменьшиться, как это мы наблюдали в течение 2022 года, когда в марте и апреле дисконт сильно вырос, потом он начал постепенно падать и в два раза уменьшился»,— заявлял в феврале вице-премьер РФ Александр Новак.

В результате обрушения стоимости Urals дефицит российского бюджета в январе составил около 1,8 трлн руб. (при плане в 2,9 трлн руб. за весь 2023 год), что заставило власти в экстренном порядке внести изменения в систему налогообложения нефтяной отрасли. Так, с апреля правительство для расчета НДПИ будет ограничивать дисконт Urals к Brent. Кроме того, снизятся субсидии нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок. Предполагается, что меры должны принести бюджету 600 млрд руб.

Вместе с тем правительство решило организованно сократить добычу нефти в марте на 500 тыс. баррелей в сутки от уровня января. Нефтяникам предлагают снижать производство пропорционально их доле в общем объеме. Предполагается, что снижение добычи нефти поддержит цены на российское сырье.

Добыча только нефти (без конденсата) держится чуть ниже 10 млн баррелей в сутки с ноября и, вероятно, превысила этот уровень в феврале на 1–2%, полагает Борис Синицын из «Ренессанс капитала». В феврале меньше дней, и нефтекомпании могут наращивать суточную добычу «по экономическим причинам» перед возможным сокращением в марте, отмечает он, но теперь по сравнению с январем падение производства в марте может составить почти 7% месяц к месяцу, или около 650 тыс. баррелей в сутки. Последнее, считает аналитик, может поддержать котировки нефти, так как пока рынок видит, что динамика добычи в стране скорее превышает исходные ожидания, то есть не падает.

Дмитрий Козлов