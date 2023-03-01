Минэнерго утвердило порядок мониторинга цен на экспортную нефть РФ

Минэнерго утвердило порядок мониторинга цен на российскую нефть, направляемую на экспорт, который был разработан в ответ на введение Западом потолка цен на российские нефтепродукты. При сборе информации будут использоваться данные СПбМТСБ, ценового агентства Argus и ФТС. Соответствующий приказ Минэнерго зарегистрирован Минюстом.

«Новый порядок мониторинга цен на нефть позволит отслеживать реальную стоимость реализации российской нефти»,— пояснил министр энергетики Николай Шульгинов.

Согласно документу, СПбМТСБ предоставит данные о ценах на нефть марок Urals и «Восточная Сибирь—Тихий океан ВСТО (ESPO)», их стоимость сравнят с ключевыми иностранными марками. Ценообразование определят, исходя из среднемесячной цены разных марок нефти, затрат на транспортировку и других показателей, сообщает Минэнерго.

В ответ на введение потолка цен на нефть президент РФ Владимир Путин запретил поставки нефти и нефтепродуктов без его личного разрешения. Документ запрещает продажу российских нефти и нефтепродуктов, если физлица и юрлица прописывают в контрактах потолок цен.

По данным Минфина, средняя цена Urals в феврале составляла $49,56 за баррель, тогда как в феврале 2022 года она достигала $92,15. ESPO в январе торговалась немного выше $60. Сегодня, 1 марта, цена на нефть марки Brent снижалась до $83,33, WTI — до $76,68.

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Мария Федотова