Глава МИД Эстонии призвал ЕС снизить потолок цен на российскую нефть до $30 за баррель

Глава МИД Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что страны Евросоюза должны сократить потолок цен на нефть из России в два раза — до $30 за баррель. По его мнению, ЕС также должен оказывать «дружеское давление» на страны, которые Россия может использовать для обхода санкций.

«Мы должны установить верхний предел цен на российскую нефть, чтобы не позволить российскому государству получить дополнительную выгоду»,— сказал Урмас Рейнсалу в интервью Bloomberg. Он назвал снижение потолка цен на нефть на 50% шагом «в правильном направлении». По его мнению, ограничение также стоит распространить на российский газ.

5 декабря вступило в силу ограничение цен на российскую нефть на уровне $60 за баррель. После большая часть российского ресурса, который попадает под эмбарго, перенаправилась в Китай и Индию. По информации Bloomberg, Индия покупает у России нефть с большим дисконтом, а после переработки отправляет топливо в Европу. По данным The Wall Street Journal, такой же системы придерживаются и страны Северной Африки.

По оценке Международного энергетического агентства (МЭА), доходы России от экспорта нефти и газа в январе рухнули на 38%, до $18,5 млрд. По данным Минфина, на фоне ограничений средняя цена Urals в феврале упала до $49,56 за баррель, тогда как в феврале 2022 года она достигала $92,15. 1 марта Минэнерго России утвердило порядок мониторинга цен на российскую экспортную нефть в ответ на введение потолка цен.

Подробнее о том, что происходит с российской нефтью — в материале «Ъ» «Так тому и добыть».

Олеся Павленко