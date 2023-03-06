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Что происходит после ввода войск России на Украину. День 376-й

Онлайн-трансляция: последние новости и заявления 6 марта

Евросоюз преодолел зависимость от поставок газа и нефти из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По итогам февраля в России впервые самой популярной биржевой валютой, торгуемой с поставкой «завтра», стал юань, узнал «Ъ». Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что из-за боевых действий на территории страны ее экологии был причинен ущерб в размере 3 трлн гривен (около $76 млрд). Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:01. В Хабаровске установили видеокамеры на могилах участников спецоперации из-за случаев вандализма.

9:01. Шойгу в рамках рабочей поездки в зону спецоперации проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

8:56. В городе Новый Оскол сработала система ПВО, сбито три ракеты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадал мужчина, получивший осколочное ранение руки.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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8:55. Расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) о дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) завершено, сообщил ТАСС адвокат Владислав Идамжапов. По его словам, рассмотрение дела по существу могут начать к концу марта.

8:55. США и Великобритания не поддерживают усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждает член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

8:54. Ситуация вокруг Артемовска (Бахмута) спровоцировала разногласия и «пререкания» между Зеленским и Залужным, сообщил Bild на источники в Киеве. Украинские военные еще несколько недель назад предлагали сдать город, опасаясь полного окружения.

8:53. Конфликт на Украине может завершиться только после подписания соглашения о прекращении огня, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала SVT.

8:53. Администрация Байдена не готова однозначно поддержать планы Украины по захвату Крыма, пишет The Hill.

Что происходило после ввода войск России на Украину. День 375-й

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