Что происходит после ввода войск России на Украину. День 376-й

Евросоюз преодолел зависимость от поставок газа и нефти из России, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По итогам февраля в России впервые самой популярной биржевой валютой, торгуемой с поставкой «завтра», стал юань, узнал «Ъ». Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что из-за боевых действий на территории страны ее экологии был причинен ущерб в размере 3 трлн гривен (около $76 млрд). Как развиваются события — в онлайн-трансляции «Ъ».

9:01. В Хабаровске установили видеокамеры на могилах участников спецоперации из-за случаев вандализма.

9:01. Шойгу в рамках рабочей поездки в зону спецоперации проверил работу военно-строительного комплекса Минобороны по восстановлению инфраструктуры Донбасса.

8:56. В городе Новый Оскол сработала система ПВО, сбито три ракеты, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадал мужчина, получивший осколочное ранение руки.

8:55. Расследование уголовного дела в отношении бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана (признан иностранным агентом) о дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ) завершено, сообщил ТАСС адвокат Владислав Идамжапов. По его словам, рассмотрение дела по существу могут начать к концу марта.

8:55. США и Великобритания не поддерживают усилия президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по организации встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским, утверждает член Совета по безопасности и внешней политике при президенте Турции Чагры Эрхан.

8:54. Ситуация вокруг Артемовска (Бахмута) спровоцировала разногласия и «пререкания» между Зеленским и Залужным, сообщил Bild на источники в Киеве. Украинские военные еще несколько недель назад предлагали сдать город, опасаясь полного окружения.

8:53. Конфликт на Украине может завершиться только после подписания соглашения о прекращении огня, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в эфире телеканала SVT.

8:53. Администрация Байдена не готова однозначно поддержать планы Украины по захвату Крыма, пишет The Hill.