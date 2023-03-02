Турецкие оппозиционеры любят тишину

Турецкая оппозиционная коалиция из шести партий в четверг собралась на заседание, результатом которого должен был стать выбор единого кандидата для участия в президентских выборах 14 мая. В прошлый раз встречу пришлось отложить из-за землетрясения — все политики отправились в пострадавшие районы. В итоге после многочасовых переговоров кандидат был выбран. Но его имя, как ожидается, обнародуют только в понедельник. Ранее в этой связи назывались три фамилии — лидера Республиканской народной партии (РНП) Кемаля Кылычдароглу, а также мэров Стамбула и Анкары Экрема Имамоглу и Мансура Яваша.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу очень хотел стать кандидатом в президенты Турции, но для этого ему нужно было развеять все сомнения ситуативных союзников

Фото: Dilara Senkaya / Reuters Лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу очень хотел стать кандидатом в президенты Турции, но для этого ему нужно было развеять все сомнения ситуативных союзников

Фото: Dilara Senkaya / Reuters

В Турции постепенно появляется определенность относительно президентских и парламентских выборов. Еще накануне некоторые турецкие эксперты и политики выражали сомнения в том, что страна готова к такому масштабному процессу после разрушительного землетрясения. Но президент Реджеп Тайип Эрдоган попытался прекратить этот спор. «Если позволит Аллах, 14 мая наша нация сделает то, что требуется»,— заявил он, выступая 1 марта в парламенте. Ранее он уже называл дату в качестве предпочтительной, потому что видит в этом символизм: 14 мая 1950 года в Турции прошли выборы, по итогам которых была разрушена монополия кемалистов (то есть оппозиционной ныне Республиканской народной партии) на власть. Впрочем, чтобы эта дата стала окончательной, она должна быть закреплена в указе, чего еще не произошло.

У самих кемалистов, в свою очередь, иные планы — вернуть себе лидирующие позиции в стране. Для этого они объединились еще с пятью политическими силами, главные из которых Хорошая партия и Партия благоденствия. В турецкой прессе коалиция получила название «Стол шести», и, судя по опросам, у нее очень неплохие шансы получить контроль над парламентом.

С постом президента намного сложнее. Чтобы иметь шансы на успех, оппозиционеры должны выбрать единого кандидата, который объединит вокруг себя весь протестный электорат.

Изначально заседание по этому поводу планировалось на 13 февраля, но его пришлось отложить. Зато 2 марта решающая встреча состоялась и продлилась с 14:00 до позднего вечера. При этом имя единого кандидата в итоге так и не прозвучало. В заявлении, под которым стоит шесть подписей, говорится: консенсус достигнут, но оглашение результатов переговоров ожидается лишь в понедельник. В целом это было ожидаемо — газета Sozcu еще накануне писала, что лидер «республиканцев» Кемаль Кылычдароглу планирует сохранить интригу еще на какое-то время.

Напомним, что изначально потенциальных кандидатов от оппозиции было три и все они — члены РНП. Это уже упомянутый Кемаль Кылычдароглу, а также мэры Стамбула и Анкары Экрем Имамоглу и Мансур Яваш. Однако у каждого из них есть свои существенные недостатки.

Например, в отношении господина Имамоглу вынесен приговор за оскорбление представителей ЦИК Турции — два года и семь месяцев тюрьмы. Пока идет апелляция, приговор не вступил в законную силу, так что политик может участвовать в выборах. Обычно подобные судебные процессы в Турции длятся очень долго, однако нельзя исключать, что власти могут повлиять на суд и таким образом избавиться от конкурента. В этом случае турецкая оппозиция останется без своего представителя на выборах.

Мансур Яваш изначально считался более слабым кандидатом. Он известен националистическими взглядами, а значит, за него наверняка не проголосует курдский электорат с востока страны (в то время как именно их 8–12% от общего числа голосов могут стать решающими). Накануне господин Яваш и сам дал понять, что считает свое участие в выборах не очень вероятным. «Если наш председатель станет кандидатом, мы за него. Если "Стол шести" выдвинет другого кандидата, мы снова за него»,— сказал политик в интервью FOX Turkiye.

Кемаль Кылычдароглу, как ранее заявляли информированные собеседники “Ъ” в Турции, наиболее амбициозен и настаивает, что кандидатом должен стать именно он. Но, судя по всему, с этим не вполне согласны партнеры по коалиции — в первую очередь лидер Хорошей партии Мерал Акшенер. В понедельник, 27 февраля, госпожа Акшенер и господин Кылычдароглу провели встречу, но практически ничего не сказали о ее результатах, кроме того, что она «была хорошей».

Как пояснил “Ъ” турецкий политический аналитик, колумнист издания Gazete Duvar Фехим Таштекин, разногласия между соратниками по коалиции касаются взаимодействия с курдами из Демократической партии народов.

«Мерал Акшенер хочет такую предвыборную кампанию, при которой курды будут вынесены за пределы уравнения,— сказал господин Таштекин.— При этом Кылычдароглу к ним благосклонен. Имамоглу, в свою очередь, прагматик, он пытается понравиться и курдам, и националистам. В Хорошей партии опасаются, что Кылычдароглу в случае выдвижения может начать еще более тесное сотрудничество с курдами. И поэтому хотели бы видеть в качестве кандидата кого-то другого».

По словам эксперта, подобные противоречия среди оппозиционеров подрывают доверие избирателей к ним. Обнародование имени единого кандидата, если оно действительно состоится в понедельник, должно будет расставить все точки над i.

Кирилл Кривошеев