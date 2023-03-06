Секретарь СНБО Данилов: Украина начала подготовку к конфликту после встречи Зеленского и Путина в 2019 году

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что Киев приступил к подготовке к конфликту с Москвой после встречи президентов Владимира Путина и Владимира Зеленского в декабре 2019 года. Это была первая и единственная встреча лидеров двух стран.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины Алексей Данилов

Фото: Офис Президента Украины

«Если бы мы не готовились, то того результата, который есть, мы бы точно с вами не имели»,— сказал Алексей Данилов «24 каналу».

Владимир Зеленский и Владимир Путин встречались 9 декабря 2019 года в Елисейском дворце в Париже в рамках «нормандского саммита». В переговорах участвовали президент Франции Эмманюэль Макрон и занимавшая на тот момент пост канцлера ФРГ Ангела Меркель. По итогу саммита в Елисейском дворце сообщали, что президенты Украины и России пообщались в формате «один на один» около 15 минут.

На саммите обсуждались Минские соглашения как основа переговоров. Стороны также обсуждали вопрос о регулировании статуса ДНР и ЛНР. По итогу саммита Владимир Зеленский говорил, что у них с российским президентом «абсолютно разный взгляд» на этот вопрос. Владимир Путин в ответ на вопрос об итогах 15-минутного диалога с украинским президентом заявлял, что «доволен». После саммита главы России и Украины созванивались в феврале и июле 2020 года. После этого сообщений о каких-либо контактах между ними не поступало.

17 января Алексей Данилов заявил, что со стороны СНБО шла «сумасшедшая подготовка» общества к боевым действиям. По его словам, в связи с соответствующим заданием Владимира Зеленского и совета нацбезопасности общество было готово к военному конфликту.

После начала спецоперации Ангела Меркель, экс-президент Франции Франсуа Олланд и экс-президент Украины Петр Порошенко , участвовавшие в подписании Минских соглашений, заявили, что целью договора было получение времени для усиления украинской армии. В ответ Владимир Путин заявил о разочарованности и предположил, что боевые действия стоило начинать раньше. Однако позже экс-помощник президента России Владислав Сурков заявил , что при разработке Минских соглашений не рассчитывал на их выполнение.

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Лусине Баласян