В Нагорном Карабахе сообщили о диверсии со стороны Азербайджана, погиб один человек

Диверсионная группа военных сил Азербайджана обстреляла дежурную машину паспортно-визового управления полиции. Один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Нагорного Карабаха.

Инцидент произошел около 10:00 по местному времени (09:00 мск) 5 марта. В МВД добавили, что подробности инцидента будут обнародованы позже.

12 декабря 2022 года Азербайджан заблокировал Лачинский коридор, который соединяет Нагорный Карабах и Армению. Через него в регион поставляется продовольствие. Там также расположен российский миротворческий контингент. Власти Армении обвиняли российских миротворцев в неисполнении своих обязанностей. 16 февраля премьер Армении Никол Пашинян заявил, что страна подготовила «окончательный» и «полный» текст мирного соглашения с Нагорным Карабахом.

О ситуации в Нагорном Карабахе — в материале «Ъ» «Ереван призывают к ответу».

Олеся Павленко