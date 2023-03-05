И в мир продолжается бой

В Нагорном Карабахе 5 марта вспыхнули боестолкновения. В Степанакерте (азербайджанское название — Ханкенди) сообщили о гибели троих армянских полицейских «вследствие азербайджанского диверсионного проникновения». Баку также сообщил о потерях, обвинив в провокации армянскую сторону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Обстрелянный автомобиль полиции, в котором ехали сотрудники паспортно-визового отдела

Фото: police.nk.am Обстрелянный автомобиль полиции, в котором ехали сотрудники паспортно-визового отдела

Фото: police.nk.am

О боестолкновении с жертвами первыми сообщили армянские источники. Сначала МВД Нагорного Карабаха (армянское название Арцах) сообщило об одном погибшем и одном раненом вследствие «нападения диверсионной группы Азербайджана в районе под названием Хайпалу», который расположен недалеко от города Шуши (азербайджанское название — Шуша) и входит в зону ответственности дислоцированных в Карабахе российских миротворцев.

Позже ведомство подтвердило гибель троих и ранение одного сотрудника местной полиции. Пресс-служба МВД Карабаха также опубликовала фото обстрелянного полицейского автомобиля УАЗ, в котором передвигались сотрудники паспортно-визового отдела полиции.

Азербайджанская сторона распространила свою версию случившегося. Согласно ей, перестрелка началась после того, как азербайджанские военные предприняли попытку «остановить и проверить транспортные средства, осуществлявшие незаконные военные перевозки» из Армении в Карабах.

«В целях проверки и уточнения поступивших сведений о перевозке вооружения и боеприпасов, личного состава и мин по вспомогательным дорогам, являющимся альтернативой Лачинской дороге, 5 марта оперативное подразделение вооруженных сил Азербайджанской Республики было направлено на территорию для проверки транспортных средств, перевозивших оружие, боеприпасы, личный состав и мины из Армении в Ханкенди. С противоположной стороны был открыт огонь, в результате вооруженные силы Азербайджана понесли потери, есть раненые. Противоположная сторона была подавлена ответным огнем наших вооруженных сил»,— сообщили в военном ведомстве Азербайджана.

Инцидент, уточнили в Минобороны Азербайджана, случился на Халфалинской грунтовой дороге, являющейся альтернативой Лачинскому коридору, соединяющему Нагорный Карабах с Арменией и остальным миром.

Позже стало известно, что в перестрелке погибли двое азербайджанских военных.

Власти Карабаха, а затем и МИД Армении обвинили азербайджанскую сторону в распространении ложной информации. «Азербайджанская сторона представляет ложные факты, утверждая, что якобы из Армении в Арцах перевозилось оружие на полицейской машине. На самом деле не только не перевозилось какое-либо оружие, но сотрудники полиции ехали из Степанакерта к месту несения службы на дороге. Азербайджанская диверсионная группа находилась в засаде в лесном массиве у дороги, оттуда и атаковала автомобиль»,— говорится в сообщении МВД Карабаха.

В армянском МИДе отметили: «Видеозаписи доказывают, что в уазике кроме служебных документов и табельного оружия ничего больше не было. Действия азербайджанской диверсионной группы нельзя квалифицировать иначе, чем терроризм». «В этих условиях направление международной группы по установлению фактов в Лачинский коридор и Нагорный Карабах становится жизненной необходимостью»,— считает армянский МИД.

Ситуация в Нагорном Карабахе, где дислоцированы российские миротворцы, изменилась после того, как 12 декабря прошлого года азербайджанские общественники заблокировали единственную дорогу, обеспечивающую сухопутную связь с Арменией Нагорного Карабаха, окруженного со всех сторон азербайджанскими войсками. Переговоры по разблокировке трассы, которые ведутся между представителями Нагорного Карабаха и Азербайджана при посредничестве представителей российского миротворческого контингента, пока не дали результатов.

Не помогли и призывы США, Франции и России, а также решение Международного суда ООН, который обязал Баку обеспечить беспрепятственное движение по Лачинскому коридору, отклонив иск Азербайджана.

При этом Баку, комментируя произошедший 5 марта инцидент, подчеркнул необходимость создания Азербайджаном «соответствующего контрольно-пропускного пункта на дороге Лачин—Ханкенди». В Армении с этим категорически не согласны. Официальный Ереван, ссылаясь на подписанное с Баку и Москвой трехстороннее заявление от 9 ноября 2020 года, которым было объявлено о полном прекращении огня в Нагорном Карабахе, настаивает на беспрепятственном передвижении по Лачинской дороге, контроль за которой должны осуществлять российские миротворцы.

В ежедневном «Информационном бюллетене» Минобороны РФ, освещающем деятельность российского миротворческого контингента в зоне нагорно-карабахского конфликта, об инциденте не сообщалось, хотя российские миротворцы прибыли на место перестрелки и даже оказывали помощь раненому армянскому полицейскому. В бюллетене при этом отмечается, что для «обеспечения безопасности российских миротворцев и предотвращения возможных инцидентов поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении».

Примечательно, что обострению ситуации в Нагорном Карабахе предшествовали прямые контакты между Степанакертом и Баку. В Баку их назвали началом этапа интеграции Карабаха в состав Азербайджана, тогда как Степанакерт сообщил, что в ходе встречи с азербайджанскими официальными представителями при участии командования российского миротворческого контингента обсуждались лишь гуманитарные вопросы, связанные с «разблокировкой Лачинского коридора, восстановление подачи электроэнергии и бесперебойной подачи природного газа из Армении в Арцах, а также опасения по поводу эксплуатации Кашенского рудника».

Инцидент произошел также на фоне переговоров о мире между Ереваном и Баку. В них посредничают и одновременно конкурируют как ЕС, так и Москва.

Так, 6 марта Баку посетит спецпредставитель Евросоюза по Южному Кавказу и кризису в Грузии Тойво Клаар. После того как стало известно о боестолкновении, он написал у себя в Twitter, что этот инцидент лишь «подчеркивает необходимость продвижения переговоров для достижения стабильности и справедливого мира».

Аршалуйс Мгдесян, Ереван; Владимир Соловьев