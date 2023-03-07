Юань разложился по портфелям

На фоне курса ЦБ на девалютизацию балансов банков объемы корпоративных кредитов в китайской валюте растут. Их предлагает все более широкий круг игроков. Рост объясняется как ставками ниже, чем по рублевым кредитам, так и спросом на конвертацию кредитов из недружественных валют. Но полностью заместить новыми инструментами кредиты в долларах не удастся, отмечают эксперты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ Фото: Сергей Коньков, Коммерсантъ

Как показал опрос “Ъ”, российские банки уверенно увеличивают объемы кредитования корпоративных клиентов в юанях. Так, в конце февраля в Альфа-банке портфель превышал 18 млрд CNY, в Росбанке — около 2 млрд CNY. Кредитный портфель Сбербанка к концу 2022 года составил около 9 млрд CNY (ранее банк раскрывал предварительные цифры; см. “Ъ” от 26 декабря). «Мы отмечаем спрос клиентов на юани. Он обусловлен переориентацией на азиатские рынки, компании-экспортеры привлекают финансирование в юанях»,— отмечают в Сбербанке.

В банке «Зенит», где в декабре начали выдавать первые кредитные транши, на конец февраля уже около 10% кредитного портфеля крупных компаний пришлось на юань. «Рост связан как с новыми выдачами, так и замещением долларовых кредитов юаневыми»,— пояснили в «Зените».

По данным ЦБ за январь—сентябрь 2022 года, высокая активность банков по выдаче кредитов в юанях проявилась в сентябре 2022 года, когда ряд крупных банков запустил такой продукт. Тогда было выдано сразу 45,9 млрд руб. кредитов (около 5,4 млрд CNY), а за три квартала — на 67,2 млрд руб. (около 8,4 млрд CNY). В феврале 2023 года впервые самой торгуемой валютой (с расчетом «завтра») стал юань, вытеснивший бессменного лидера — доллар США (см. “Ъ” от 6 марта).

Вместе с тем общая валютизация корпоративного портфеля снижается и, по данным ЦБ, на начало февраля 2023 года составила 16,2% против 24,2% год назад. Как отмечает глава центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников, «и у банков, и у заемщиков все меньше желания брать на себя валютные риски». «Спрос на валютное кредитование в юанях существует, потому что у некоторых компаний есть natural hedge, то есть расходы и доходы номинированы в одной и той же валюте»,— уточняет эксперт.

Как отметил вице-президент Новикомбанка (банк начал кредитовать крупные предприятия из числа топ-100 в юанях около полугода назад) Максим Яковченко, «в условиях резкого сокращения использования валют западных стран многократно выросли объемы расчетов наших клиентов, участвующих в ВЭД, не только в российских рублях, но и в альтернативных иностранных валютах, в первую очередь в китайских юанях».

Поэтому сокращение валютной доли кредитного портфеля будет происходить прежде всего за счет валют недружественных стран, тогда как доля юаневых кредитов будет возрастать. В настоящее время объем портфеля в СДМ-банке составляет незначительную долю, но в банке ожидают, что к концу 2023 года «она вырастет в несколько раз», сказал зампред правления банка Вячеслав Андрюшкин. Текущий объем кредитования в юанях в банке «Союз» «невелик», но там видят «хороший потенциал» для его роста. Многие внешнеторговые контракты продолжают переводить на обслуживание в юанях для более удобного прохождения платежей, добавляют в МКБ.

В МТС-банке (запустили кредитование в юанях в декабре 2022 года) считают, что привлекательность юаневых кредитов дополнительно увеличивает и то, что ставки по ним ниже, чем в рублях. Средняя фактическая рыночная ставка не поднимается выше 6–7% годовых, «что достаточно привлекательно для заемщиков», подтверждает господин Андрюшкин.

На фоне роста кредитования в юанях банки стремятся увеличить и портфель пассивов, повышая ставки по вкладам физлиц. Сбербанк повысил их до 2,59% годовых, ВТБ — до 3,01% годовых, Альфа-банк — до 2,7–3%, ГПБ — до 1,5%, Новикомбанк — до 2,6% годовых. В Альфа-банке планируют активно наращивать юаневый портфель «при условии, что ситуация с локальной ликвидностью в этой валюте будет позволять соразмерно наращивать пассивную базу».

Впрочем, как считает Михаил Матовников, кредитование в китайской валюте «никогда не заменит кредитование в долларах и евро в объемах прошлых лет, потому что главный тренд — это девалютизация». Так, ЦБ объявил, что повышает с марта нормативы обязательных резервов по валютным обязательствам (на 2 п. п., до 7%). «И исключения для юаня сделано не было»,— подчеркивает господин Матовников.

Кроме того, отмечает банковский эксперт Алексей Нечаев, спрос экспортеров на инвестиции падает, а оборотный капитал и необходимый минимум капитальных затрат они и так в состоянии финансировать своими операционными денежными потоками. По его словам, «немногочисленные примеры размещения юаневых облигаций также заставляют усомниться в том, что кредиты в юанях займут весомую долю в портфелях банков».

Ольга Шерункова