Юань выходит в банковские активы

На рынке растет число банков, готовых кредитовать в юанях. Те, кто запускал юаневые вклады, переходят к проведению активных операций в этой валюте. Сбербанк, начавший кредитование в сентябре, раскрыл предварительные итоги, отмечая рост спроса «на десятки процентов в месяц». Ряд других банков тоже говорят о значительном интересе к продуктам. Однако эксперты считают перспективы инструмента ограниченными.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Сбербанк сообщил, что его портфель кредитов компаниям в юанях достиг 4 млрд CNY (в пересчете на рубли по курсу Мосбиржи — 39 млрд руб.). «Спрос на них очень большой, и он постоянно растет. От месяца к месяцу увеличивается на десятки процентов»,— заявил первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин. В банке отметили, что в основном кредитование в юанях востребовано крупным бизнесом, который занимается экспортом.

Эксперты называют практику кредитования Сбербанка в юанях «ограниченной».

«Это скорее пока разведка рынка, а не устойчивые объемы»,— полагает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. По его оценке, собрать средства розничных клиентов в юанях на соразмерную сумму, чтобы профондировать такой объем кредитования, было бы сложно. Только если это не вип-клиенты с крупными остатками, отмечает эксперт.

Другие банки тоже заявляли о планах кредитовать в юанях (см. “Ъ” от 7 сентября). Так, глава ВТБ Андрей Костин в сентябре говорил, что банк рассматривает возможность запуска кредитования компаний в юанях до конца года. В банке не ответили “Ъ”. В Альфа-банке, где кредитование запустили в апреле, на кредиты в юанях отмечают «все более активный спрос со стороны клиентов-экспортеров».

Финансовый директор Экспобанка (кредитование начали в сентябре) Эрнст Беккер указывает, что пока только 5% активов банка размещено в кредиты в юанях. «Переход на расчеты в юанях сформировал специфический рынок данной валюты в России. У компаний и физических лиц, с одной стороны, образовались остатки в юанях, с другой стороны — сохранилась потребность в замещении валютных кредитов в долларах и евро, ставка по которым исторически держалась ниже ставки кредитования в рублях»,— отмечают в банке «Зенит» (первые кредитные транши выданы в декабре). В настоящее время уровень ставок кредитования в юанях в банке составляет до 5,5% годовых.

Совкомбанк в этом году успел подписать несколько рамочных договоров с возможностью предоставления финансирования, в том числе в юанях, сообщил руководитель департамента по работе с корпоративным и финансовым сектором Совкомбанка Ростислав Кулак. «Пока нашим клиентам выгоднее размещать юаневые облигации, так как по срокам они нацелены на привлечение средств сроком на три года и более, что пока для кредитования недоступно»,— заключает он.

Александр Ведяхин, первый зампред Сбербанка, 12 октября 2022 года: «Мы готовы часть кредитов выдавать в юанях… Нам нужна небольшая поддержка ЦБ, тогда ставка будет поменьше».

Все перечисленные выше банки имеют в своей линейке вклады в юанях. В частности, у Сбербанка максимальная ставка — 1,07% годовых на трехлетнем сроке и при сумме в 1 млн юаней, у Альфа-банка для массовых клиентов — 1,73% на двухлетнем сроке, в ВТБ и банке «Зенит» по 0,75% на сроке около года, у Экспобанка — 0,5%.

Однако для других банков кредитование в юанях пока не выглядит чересчур привлекательным, считает Юрий Беликов. «В среднесрочной перспективе операции в юанях будут идти для банков с отрицательной процентной маржой (когда процентные расходы превышают процентные доходы.— “Ъ”), просто потому, что на рынке нет столько розничных клиентов, чтобы банки дешево и в больших объемах могли привлечь средства в юанях и, соответственно, доходно их размещать»,— поясняет эксперт.

Высоки риски и того, что в перспективе с точки зрения закрытия валютной позиции активы придется перекрывать средствами от межбанковского кредитования.

«С учетом того, что пока объемы кредитования в этой валюте ограниченные, никто о марже пока не думает, а делают это скорее на перспективу, прощупывая спрос на кредиты в юанях. Последнее во многом зависит от того, насколько быстро и эффективно мы будем интегрироваться с Азией»,— уточняет Юрий Беликов. Пока, полагает он, говорить, что со стороны корпоративных клиентов есть устойчивый спрос на кредиты в юанях, рано.

Ольга Шерункова