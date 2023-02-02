Банки подставили юани

В первый день февраля сразу несколько российских банков повысили ставки по вкладам в юанях. Теперь, открывая депозит в китайской валюте, можно рассчитывать на ставку почти в 3%. Однако пока спрос на вклады в юанях невелик, в основном они привлекают состоятельных клиентов. Сдерживает активность банков в сегменте и то, что спрос на заимствования в юанях остается ограниченным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ Фото: Евгений Переверзев, Коммерсантъ

Крупные банки начали поднимать ставки по вкладам в юанях. Так, 1 февраля банк «Санкт-Петербург» увеличил их на 0,5 п. п., до 1,5% годовых, Газпромбанк — на 1 п. п., до 1,5% годовых, Альфа-банк — на 0,63 п. п., до 2,63% годовых. Также ставку в почти 3% по вкладу в юанях предлагает Сбербанк, 2% можно получить в СДМ-банке, 2,6% — в банке «Дом.РФ». Минимальная сумма вкладов в юанях начинается от 500 юаней (эквивалент 5 тыс. руб.), минимальный срок — три месяца.

Открывать вклады в китайской валюте российские банки начали в марте 2022 года, после начала военных действий на Украине и введения западных санкций против российских финансовых организаций (см. “Ъ” от 9 марта 2022 года). Так, например, ВТБ, оказавшийся под американскими санкциями, начал открывать вклады в юанях уже 9 марта. Ставка предлагалась на уровне 8% годовых, хотя уже через несколько дней она снизилась до 2%, а сейчас составляет всего 0,75%.

Согласно информации на маркетплейсе «Банки.ру», в целом ставки по вкладам в юанях на российском рынке сейчас находятся в диапазоне 0,01–2,63% годовых, но постепенно растут. Еще в ноябре 2022 года максимальная предлагаемая ставка по этому продукту не превышала 2% годовых.

Фактически для граждан юань остается единственной серьезной альтернативой «недружественным» валютам, давая возможность диверсификации сбережений, поясняет главный аналитик «Банки.ру» Богдан Зварич.

«Стремление вкладчиков к вложению сбережений в юани в качестве альтернативы долларам и евро только начинает формироваться,— полагает аналитик Frank RG Кристина Кузнецова.— Так как банки взимают комиссию за хранение и распоряжение средствами в долларах и евро, китайская валюта выглядит оптимальным инструментом для хранения крупных сумм в валюте».

Банки стремятся снизить риски и предлагают более выгодные условия по юаням, чем по депозитам в «недружественных» валютах, отмечает госпожа Кузнецова. Однако она считает, что об устойчивом росте ставок по депозитам в китайской валюте говорить рано. «Увеличение ставок по вкладам в юанях вряд ли станет долгосрочным трендом,— соглашается директор банковских рейтингов НРА Константин Бородулин.— Это зависит от возможности инвестирования привлеченных средств в соответствующие валютные активы, способные покрыть ставку привлечения, и от объема торговых операций в ней».

В условиях засекреченной отчетности нельзя достоверно оценить динамику вкладов в юанях, но в целом доля средств населения в валюте на счетах в банках снижалась весь 2022 год. Вклады в юанях вряд ли способны стать массовыми и переломить тренд, полагает управляющий директор «Эксперт РА» Юрий Беликов. «Спрос на вклады в китайской валюте предъявляет ограниченный круг состоятельных клиентов,— поясняет господин Беликов.— Повышение ставок — скорее продолжающаяся разведка данного сегмента со стороны банков, а также реакция на дальнейшее сокращение валютных пассивов».

Не то чтобы банкам в моменте было необходимо длинное фондирование в юанях, но в сценарии более эффективной переориентации на восток нужно понимать потенциал внутреннего спроса на юани, сроки и устойчивость соответствующего фондирования, добавляет Юрий Беликов. Поэтому, полагает эксперт, это не вопрос масштабных денежных потоков, а «небольшие бонусы, нацеленные на удержание клиентов с чеком выше среднего».

Полина Трифонова