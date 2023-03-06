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Коммерсантъ FM
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Минфин РФ: нефтегазовые доходы бюджета за январь-февраль снизились на 46% год к году

Нефтегазовые доходы бюджета России за январь-февраль 2023 года снизились на 46% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 947 млрд руб. Как сообщили в Минфине, это связано со снижением котировок цен на нефть марки Urals и сокращением объема экспорта газа. Принятые изменения в налоговом законодательстве, считают в ведомстве, приведут к восстановлению прибыли от нефтегазового сектора.

В Минфине добавили, что использование средств ФНБ на покрытие недополученных нефтегазовых доходов «обеспечивает устойчивость бюджетной системы к колебаниям». Ненефтегазовые доходы в январе-феврале 2023 года составили 2,217 млрд руб., cнизившись на 9% за счет сокращения поступлений налога на прибыль.

Дефицит бюджета за указанный период, по данным Минфина, составил 2,581 трлн руб., приблизившись к годовому плану в 2,925 трлн руб. За январь-февраль 2022 года дефицит составлял 415 млрд руб. Доходы в начале года снизились на 25%, составив 3,163 трлн руб.

Вместе с тем расходы увеличились на 52% по сравнению с тем же периодом 2022 года, до 5,744 трлн руб. В частности, расходы на госзакупки в январе-феврале 2023 года составили 2,074 трлн руб. За указанный период прошлого года на госзакупки было потрачено 654 млрд руб.

В январе дефицит российского бюджета составил около 1,8 трлн руб. Несмотря на это, Минфин рассчитывал уложиться в 2% дефицита за 2023 год. Падение доходов произошло, в частности, из-за обрушения стоимости Urals. В связи с этим власти внесли изменения в систему налогообложения нефтяной отрасли.

С апреля правительство для расчета НДПИ ограничит дисконт Urals к Brent, также снизятся субсидии нефтяникам за поставку топлива на внутренний рынок. Предполагается, что меры принесут бюджету 600 млрд руб. Кроме того, Минфин планирует пополнить бюджет за счет разового взноса крупного бизнеса. В этом случае дополнительный доход ожидается в размере 300 млрд руб.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Бюджет сверяет планы».

Лусине Баласян

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