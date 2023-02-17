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Коммерсантъ FM
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Правительство намерено уложиться в 2% дефицита за 2023 год, несмотря на результаты января

Январский бюджет России был исполнен с дефицитом 1,776 трлн руб., что в 14 раз больше показателей января 2022 года. По мнению министра финансов Антона Силуанова, январское исполнение не отразится на планах правительства уложиться в 2% дефицита за 2023 год.

Антон Силуанов

Антон Силуанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Антон Силуанов

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

«Самое главное — смотреть на бюджетный баланс, который сложится по итогам года. А по итогам года у нас план — 2% ВВП, его никто не отменял, и эти параметры будут выдерживаться»,— сказал господин Силуанов в интервью телеканалу «Россия 24».

В январе Минфин для покрытия дефицита бюджета впервые продал золото из средств Фонда национального благосостояния — всего было реализовано свыше 3,6 т золота и 2,3 млрд юаней. Расходы бюджета в январе выросли на 59%, до 3,117 трлн руб. Общий объем поступивших в бюджет доходов составил 1,356 трлн руб., это на 35% ниже показателей января 2022 года.

Андрей Сапожников

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