Бюджет сверяет планы

Расходы бюджета продолжают расти и уже оказались выше январских значений. Судя по оперативным данным на 16 февраля, траты федеральной казны с начала года достигли почти 5 трлн руб., при том что доходы пока оцениваются в 950 млрд руб. По подсчетам аналитиков, это означает, что в среднем власти тратят 105 млрд руб. в день, и в итоге годовой объем расходов может превысить 38 трлн руб. При этом Минфин запланировал на 2023 год потратить 29 трлн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ Олег Буклемишев уверен, что в будущем траты будут только расти, а финансировать их пока нечем:

«Это тенденция. С декабря понятно, что контроль над расходной политикой полностью утрачен. Дело даже не в доходах, а в том, каким образом правительство собирается финансировать возросший постоянный расходный запрос. И он, по всей видимости, не временный, а носит неустранимый характер. Значит, нужно искать способы для покрытия затрат. Пока об этом никакого разговора нет, но такая проблема рано или поздно встанет на повестку, и с ней надо будет разбираться, причем на самом высоком уровне. Может быть, с помощью налогообложения или сокращения других расходов. Но это и есть та верховная политическая проблема, которую обязательно надо решить.

Центробанк говорил в своем отчете, что возросшие расходы бюджета — это основной проинфляционный фактор. Регулятор давно обозначает, что повышенные траты — главный риск для инфляционного климата в стране, если угодно. И поэтому ЦБ будет реагировать более резким и высоким повышением ставки. Соответственно, заимствования станут дороже. Это тоже наводит на мысль, что временными путями покрыть разрыв не удастся. А любое изъятие из Фонда национального благосостояния — это печатание денег вне зависимости от того, были эти средства у Минфина или нет».

По итогам января расходы бюджета уже превысили 3 трлн руб., а дефицит превысил 1,5 трлн руб. На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что ситуация находится под контролем, и свой прогноз по дефициту бюджета ведомство не меняет — он составит без малого 3 трлн руб. По словам министра финансов, главное смотреть на бюджетный баланс, который сложится по итогам года.

При этом в и ЦБ отмечали, что возросший в 14 раз дефицит бюджета по итогам января связан с разовыми факторами. И в перспективе он будет формироваться, как и было запланировано.

Отчасти с этим согласен и главный научный сотрудник Института экономики РАН Игорь Николаев. Но при этом оценки Минфина он считает слишком оптимистичными:

«Нельзя оценивать расходы на весь год, исходя из средних трат в начале данного периода. И Минфин объяснял, что такие большие показатели связаны с оперативным заключением контрактов и авансированием финансирования по отдельным контрактуемым расходам. Причем это попытались сделать в начале года, что бычно не получалось.

Очевидно, что в таком случае расходы в начале года будут существенно выше, если заключение контракта происходит именно тогда, когда и должно. Редко так получалось, ведь подписание договоров растягивалось на год. Но в любом случае, даже если мы это учтем, есть отчет Минфина о предварительной оценке исполнения федерального бюджета за январь — какой большой там был дефицит. Резво, если это слово здесь подходит, мы начали этот бюджетный год, и доходов недостаточно. А все это говорит о том, что дефицит федерального бюджета будет существенно выше по сравнению с запланированным — более 5 трлн руб. в 2023 году».

На прошлой неделе глава Минфина Антон Силуанов заявлял, что ведомство планирует пополнить бюджет, в том числе и за счет взносов со стороны бизнеса. По оценкам ведомства, это может принести 300 млрд руб. А по данным РБК, эти взносы могут прописать в Налоговом кодексе как сбор. Распространяться он будет на компании со средней прибылью в 2021–2022 годах свыше 1 млрд руб.

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Владислав Викторов