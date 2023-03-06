Сергей Шойгу проверил восстановление Мариуполя

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал работу военных строителей в Мариуполе. Он также проверил степень готовности строящихся и уже сданных объектов. Когда состоялась поездка, в ведомстве не уточнили.

По данным Минобороны, господин Шойгу посетил многофункциональный медицинский центр, спасательный центр МЧС и новый микрорайон из 12 пятиэтажных жилых домов. Кроме того, в городе строят комплекс Федерального медико-биологического агентства России, микрорайон из шести девятиэтажных многоквартирных домов, школы и детские сады.

В ходе визита министр заслушал доклад о «строительстве крупнейшего водовода, соединяющего Ростовскую область и Донецкую народную республику, из реки Дон в канал Северский Донец—Донбасс». Ожидается, что водовод будет обеспечивать «многие населенные пункты региона».

4 марта Минобороны сообщило, что Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на южнодонецком направлении в зоне военной операции на Украине. В тот же день министр провел совещание со своими заместителями в штабе объединенной группировки войск, обсуждалось в том числе обеспечение военных оружием. 5 марта господин Шойгу провел совещание с командующими группировками войск в зоне военной операции на Украине.

В августе 2022 года Минстрой РФ сообщал о планах восстановить Мариуполь за три года. Мэр города Олег Моргун говорил, что сносу подлежит более 400 строений По его словам, завершить снос планируется в 2023 году.

Лаура Кеффер