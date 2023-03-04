Шойгу провел совещание по обеспечению вооружением в штабе объединенной группировки войск

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание со своими заместителями в штабе объединенной группировки войск. На совещании обсуждались вопросы обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами, а также вопросы боевой подготовки подразделений резерва.

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Фото: кадр видео Минообороны РФ Сергей Шойгу

Фото: кадр видео Минообороны РФ

В ходе совещания Сергей Шойгу поблагодарил военных за работу в зоне спецоперации и вручил госнаграды, в том числе Золотые звезды Героя РФ, ордена Мужества и Георгиевские кресты, сообщает пресс-служба Минобороны.

«Ждем от вас новых подвигов и свершений, новых достижений в нашей работе, которая так необходима сегодня нашей стране»,— сказал министр военнослужащим во время общения.

Ранее сегодня, 4 марта, Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» на южно-донецком направлении в зоне военной операции на Украине. Он заслушал доклад командующего Рустама Мурадова «по текущей обстановке и действиям войск».

Министр обороны не первый раз посещает зону военной операции на Украине — в декабре 2022 года он проинспектировал группировку войск на передовой, а также подразделения в зоне спецоперации. В январе Сергей Шойгу посетил штаб группировки войск «Восток».

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