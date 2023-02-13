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Коммерсантъ FM
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Снос разрушенных многоэтажек в Мариуполе планируют закончить в 2023 году

В Мариуполе подлежит сносу более 400 строений, 287 уже снесли, сообщил мэр города Олег Моргун. По его словам, снос многоэтажек, разрушенных в ходе боевых действий, планируется завершить в 2023 году.

Господин Моргун сказал, что есть дома разной высотности — от двухэтажных до девяти- и десятиэтажных. «409 к сносу подготовлено, сейчас больше. Уже снесли 287 из числа запланированных. Из них на 13 идут работы. И ночью люди работают, и днем»,— заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

На утоняющий вопрос, удастся ли в 2023 году закончить снос всех зданий, мэр ответил: «Надеемся, потому что все хотят пойти (работать.— "Ъ") на снос здания, это проще, чем строить. Я думаю, да, в этом году должны подвести в ноль. Потому что сносить не строить». Он добавил, что также планируют провести капитальный ремонт более ем 1,7 тыс. домов.

В августе 2022 года Минстрой РФ сообщал о планах восстановить Мариуполь за три года. Планируется восстановить производство заводов города, а также создать специальные экономические зоны в районе морского порта. В январе глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Азовский судоремонтный завод, морской торговый порт, предприятия «Азовмаш» и «Ингаз», Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. Министр пообещал восстановить предприятия города.

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Туманная улица с поврежденными домами в Мариуполе

Туманная улица с поврежденными домами в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жилые многоэтажные дома Мариуполя, пострадавшие в результате обстрелов

Жилые многоэтажные дома Мариуполя, пострадавшие в результате обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Елочный базар в центре Мариуполя

Елочный базар в центре Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена обстрелянного здания в Мариуполе

Стена обстрелянного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети во время занятий на спортивной площадке при школе №7 Мариуполя

Дети во время занятий на спортивной площадке при школе №7 Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Школьники на занятии секции бокса в школе №7 в Мариуполе

Школьники на занятии секции бокса в школе №7 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Обновленное здание школы №27 в Мариуполе

Обновленное здание школы №27 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст украинского поэта Тараса Шевченко во дворе жилого дома в Мариуполе

Бюст украинского поэта Тараса Шевченко во дворе жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Передвижной киоск на улице Мариуполя

Передвижной киоск на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенное здание железнодорожного вокзала Мариуполя

Разрушенное здание железнодорожного вокзала Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Строительство нового жилого комплекса в Мариуполе

Строительство нового жилого комплекса в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Отстроенный дом в жилом районе Мариуполя

Отстроенный дом в жилом районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена торгового центра в Мариуполе

Стена торгового центра в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст писателя Владимира Короленко во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе

Бюст писателя Владимира Короленко во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Цветочный магазин и очередь у ларька с фастфудом в Мариуполе

Цветочный магазин и очередь у ларька с фастфудом в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети гуляют на проспекте Мира в Мариуполе

Дети гуляют на проспекте Мира в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа по восстановлению крыши одного из жилых домов Мариуполя

Работа по восстановлению крыши одного из жилых домов Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Мариуполя во время новогодних гуляний

Жители Мариуполя во время новогодних гуляний

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Снос дома, пострадавшего во время боевых действий и непригодного для восстановления в Мариуполе

Снос дома, пострадавшего во время боевых действий и непригодного для восстановления в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенный мост в Мариуполе

Разрушенный мост в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Почти снесенное здание в Мариуполе

Почти снесенное здание в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Рождественское богослужение в храме святого князя Александра Невского в Мариуполе

Рождественское богослужение в храме святого князя Александра Невского в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревшие вагоны на стоянке рядом с вокзалом Мариуполя

Сгоревшие вагоны на стоянке рядом с вокзалом Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стела «Я люблю Мариуполь» на набережной города

Стела «Я люблю Мариуполь» на набережной города

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Объявление о пропаже человека и иконы, примотанные к столбу у порта Мариуполя

Объявление о пропаже человека и иконы, примотанные к столбу у порта Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревший торговый павильон на рынке «Маяк» в Донецке

Сгоревший торговый павильон на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР тушат огонь после обстрела Петровского района Донецка

Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР тушат огонь после обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрелов в ТЦ «Донецк Сити»

Последствия обстрелов в ТЦ «Донецк Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Вывески сгоревшего торгового павильона на рынке «Маяк» в Донецке

Вывески сгоревшего торгового павильона на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Воронка от взрыва на тротуаре в Донецке

Воронка от взрыва на тротуаре в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела бизнес-центр «Центавр-Плаза» в Донецке

Пострадавший от обстрела бизнес-центр «Центавр-Плаза» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Донецка осматривают разрушенный чердак многоэтажного дома, пострадавшего от обстрела

Жители Донецка осматривают разрушенный чердак многоэтажного дома, пострадавшего от обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Табличка на столбе «Осторожно! Мины!» у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» в Донецке

Табличка на столбе «Осторожно! Мины!» у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома после обстрелов в Донецке

Разбитые окна жилого дома после обстрелов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Новогодняя елка в актовом зале шахты имени Скочинского в Донецке

Новогодняя елка в актовом зале шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Женщины убираются в квартире, поврежденной в результате обстрела Петровского района Донецка

Женщины убираются в квартире, поврежденной в результате обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военнослужащие у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка

Военнослужащие у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела рынка рядом с железнодорожным вокзалом Донецка

Последствия обстрела рынка рядом с железнодорожным вокзалом Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники интернет-провайдера восстанавливают кабель связи после обстрела в Донецке

Сотрудники интернет-провайдера восстанавливают кабель связи после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Петровского района Донецка на месте гибели своей родственницы

Жительница Петровского района Донецка на месте гибели своей родственницы

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы на месте разрушенного торгового центра в Донецке

Сотрудники пожарной службы на месте разрушенного торгового центра в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мужчина у разбитого автомобиля, пострадавшего после обстрела в Донецке

Мужчина у разбитого автомобиля, пострадавшего после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дерево с красными лентами с пожеланиями жителей Донецка участникам СВО в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев

Дерево с красными лентами с пожеланиями жителей Донецка участникам СВО в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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Туманная улица с поврежденными домами в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жилые многоэтажные дома Мариуполя, пострадавшие в результате обстрелов

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Елочный базар в центре Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена обстрелянного здания в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети во время занятий на спортивной площадке при школе №7 Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Школьники на занятии секции бокса в школе №7 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Обновленное здание школы №27 в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст украинского поэта Тараса Шевченко во дворе жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Передвижной киоск на улице Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенное здание железнодорожного вокзала Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Строительство нового жилого комплекса в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Отстроенный дом в жилом районе Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стена торгового центра в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Бюст писателя Владимира Короленко во дворе разрушенного жилого дома в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Цветочный магазин и очередь у ларька с фастфудом в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дети гуляют на проспекте Мира в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Работа по восстановлению крыши одного из жилых домов Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Мариуполя во время новогодних гуляний

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Снос дома, пострадавшего во время боевых действий и непригодного для восстановления в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разрушенный мост в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Почти снесенное здание в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Рождественское богослужение в храме святого князя Александра Невского в Мариуполе

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревшие вагоны на стоянке рядом с вокзалом Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Стела «Я люблю Мариуполь» на набережной города

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Объявление о пропаже человека и иконы, примотанные к столбу у порта Мариуполя

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сгоревший торговый павильон на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы МЧС ДНР тушат огонь после обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрелов в ТЦ «Донецк Сити»

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Вывески сгоревшего торгового павильона на рынке «Маяк» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Воронка от взрыва на тротуаре в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Пострадавший от обстрела бизнес-центр «Центавр-Плаза» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жители Донецка осматривают разрушенный чердак многоэтажного дома, пострадавшего от обстрела

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Табличка на столбе «Осторожно! Мины!» у монумента «Твоим освободителям, Донбасс» в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Разбитые окна жилого дома после обстрелов в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мать рядом с телом погибшего сына после обстрела шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Новогодняя елка в актовом зале шахты имени Скочинского в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Женщины убираются в квартире, поврежденной в результате обстрела Петровского района Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Военнослужащие у поврежденного жилого дома в Петровском районе Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Последствия обстрела рынка рядом с железнодорожным вокзалом Донецка

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники интернет-провайдера восстанавливают кабель связи после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Жительница Петровского района Донецка на месте гибели своей родственницы

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Сотрудники пожарной службы на месте разрушенного торгового центра в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Мужчина у разбитого автомобиля, пострадавшего после обстрела в Донецке

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

Дерево с красными лентами с пожеланиями жителей Донецка участникам СВО в парке Ленинского комсомола рядом с Аллеей Героев

Фото: Коммерсантъ / Александр Черных  /  купить фото

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