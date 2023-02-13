Снос разрушенных многоэтажек в Мариуполе планируют закончить в 2023 году

В Мариуполе подлежит сносу более 400 строений, 287 уже снесли, сообщил мэр города Олег Моргун. По его словам, снос многоэтажек, разрушенных в ходе боевых действий, планируется завершить в 2023 году.

Господин Моргун сказал, что есть дома разной высотности — от двухэтажных до девяти- и десятиэтажных. «409 к сносу подготовлено, сейчас больше. Уже снесли 287 из числа запланированных. Из них на 13 идут работы. И ночью люди работают, и днем»,— заявил он журналистам (цитата по «РИА Новости»).

На утоняющий вопрос, удастся ли в 2023 году закончить снос всех зданий, мэр ответил: «Надеемся, потому что все хотят пойти (работать.— "Ъ") на снос здания, это проще, чем строить. Я думаю, да, в этом году должны подвести в ноль. Потому что сносить не строить». Он добавил, что также планируют провести капитальный ремонт более ем 1,7 тыс. домов.

В августе 2022 года Минстрой РФ сообщал о планах восстановить Мариуполь за три года. Планируется восстановить производство заводов города, а также создать специальные экономические зоны в районе морского порта. В январе глава Минпромторга Денис Мантуров посетил Азовский судоремонтный завод, морской торговый порт, предприятия «Азовмаш» и «Ингаз», Металлургический комбинат имени Ильича в Мариуполе. Министр пообещал восстановить предприятия города.