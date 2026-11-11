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Выпуск газеты №208«Ъ» Газета
МирПереговоры

Путин провел переговоры с Жапаровым

Президент России Владимир Путин провел переговоры с главой Киргизии Садыром Жапаровым. Одной из центральных тем встречи стали экономические связи двух государств, в том числе взаимодействие в инвестиционной сфере.
Российский президент отметил, что Москва остается главным торгово-экономическим партнером Бишкека, а двусторонний товарооборот продолжает увеличиваться. По итогам прошлого года его объем вырос более чем на 25%.
Владимир Путин предложил обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы инвестиционного взаимодействия. Он также поблагодарил господина Жапарова за участие в мероприятии Организации Договора о коллективной безопасности и подчеркнул, что встречу можно использовать для рассмотрения широкого круга вопросов российско-киргизских отношений.