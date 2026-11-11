Путин провел переговоры с Жапаровым

Владимир Путин предложил обсудить актуальные вопросы двусторонней повестки и перспективы инвестиционного взаимодействия. Он также поблагодарил господина Жапарова за участие в мероприятии Организации Договора о коллективной безопасности и подчеркнул, что встречу можно использовать для рассмотрения широкого круга вопросов российско-киргизских отношений.