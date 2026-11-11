Принес бутылку для вашего мальчика
Депутаты поспорили о продаже вина через сайт «Почты России»
На заседании 11 ноября Госдума приняла в первом чтении пакет правительственных законопроектов о розничной продаже российского вина через сайт «Почты России». Обсуждение инициативы взывало бурную дискуссию: сторонники из числа единороссов говорили о поддержке маленьких виноделен и формировании культуры потребления, а противники от оппозиции — о вреде алкоголя и ослаблении «государственных скреп».
Законопроекты были внесены в Госдуму в апреле 2023 года. Первый дает старт в Москве и Московской области трехлетнему эксперименту по дистанционной розничной продаже через сайт «Почты России» алкогольной продукции, произведенной из винограда, выращенного на территории государств — членов Евразийского экономического союза. Правительство может принять решение о расширении территории эксперимента. Оно же будет утверждать порядок подачи заявок и критерии отбора, а перечень участников составит Минсельхоз. Второй законопроект отменяет действующую норму о запрете на дистанционную торговлю алкоголем в случае проведения эксперимента.
На рассмотрение инициативы пришли министр сельского хозяйства Оксана Лут, глава Минцифры Максут Шадаев и гендиректор «Почты России» Михаил Волков. Замминистра финансов Алексей Сазанов посвятил депутатов в некоторые детали эксперимента: доставка будет осуществляться не ранее чем через 24 часа с момента заказа, а подтверждение личности на «Госуслугах» пресечет продажу алкоголя несовершеннолетним. Председатель комитета Думы по экономической политике Максим Топилин («Единая Россия», ЕР) отметил, что законопроект поможет в первую очередь маленьким винодельням.
Тем не менее у инициативы обнаружилось немало противников. Глава комитета по охране здоровья Владимир Сысоев (ЛДПР) охарактеризовал ее как «сомнительную» и поинтересовался у господина Шадаева, когда Минцифры представит программу оздоровления «Почты России» вместо того, чтобы «перекладывать проблему умирающей инфраструктуры на плечи курьеров с алкоголем». Министр заявил, что нижняя палата уже рассматривала законопроект, содержавший более десяти мер поддержки «Почты» и ситуация начала выправляться.
Николай Харитонов (КПРФ) выразился еще жестче, назвав эксперимент «позорищем для парламента», а Андрей Кузнецов («Справедливая Россия», СР) подчеркнул, что дистанционная доставка алкоголя «вызывает большие опасения и неприятие в обществе». Оксана Лут в ответ заверила оппозиционеров, что инициатива будет способствовать импортозамещению: столичный регион выбран для эксперимента как раз потому, что доля российского вина там ниже, чем в среднем по стране.
Тут на защиту правительства поднялись единороссы. Янина Павленко процитировала академика Василия Таирова, который занимался борьбой с пьянством по поручению императора Николая II: «Победить алкоголизм в России можно только одним способом — повышением качества и доступности натуральных виноградных вин». А спикер Вячеслав Володин напомнил, что алкоголь будет доступен только спустя сутки с момента заказа. Это сделано для того, чтобы «компании, которые хотят продлить веселье», были вынуждены подождать, подчеркнул он: «Вот у них есть желание выпить, они его реализуют только через сутки. А им уже надо будет похмеляться. Ну, может быть, для этих целей».
Оппозиция, однако, не сдавалась. Николай Стариков (СР) выразил недоумение по поводу того, что инициатива «облегчает доступ человека к алкоголю, а алкоголя к человеку». Максут Шадаев парировал, что и сейчас есть сайты, через которые можно заказать алкоголь — только в прошлом году их было заблокировано около 25 тыс. «Существующий черный рынок нужно обелять и регулировать»,— подчеркнул министр. Анжелика Глазкова (КПРФ) предложила продавать через «Почту России» не алкоголь, а книги, чтобы «образовывать, а не дурманить» население. Господин Шадаев парировал, что с доставкой книг прекрасно справляются маркетплейсы.
Александр Аксененко (СР) отметил, что 40 регионов не поддерживают законопроект или выражают опасения, аналогичная позиция отражена и в письме Минздрава. Алексей Сазанов на это пообещал, что в случае нежелательных последствий эксперимент будет прекращен.
Ольга Алимова (КПРФ) напомнила, что «Почта России» выполняет «важнейшую социальную функцию — доставку пенсий», то есть «фактически является государственной скрепой», а «чудовищная непрофильная нагрузка» может стать для нее «гирей». Зато компания получит дополнительный доход, невозмутимо возразил замглавы Минфина.
В ходе выступлений от фракций Сергей Алтухов (ЕР) заявил, что инициатива формирует культуру потребления, поскольку мотивирует граждан покупать не крепкие напитки или «импортный шмурдяк», а отечественные вина. Глава комитета по делам семьи Нина Останина (КПРФ) еще раз подчеркнула, что даже пилотные регионы выразили несогласие с проведением эксперимента, и задала риторический вопрос о его демографическом эффекте. Марину Ким (СР) обеспокоил имидж «Почты России»: «Почтальон Печкин должен приносить посылку, а не бутылку для вашего мальчика». Также она усомнилась в идентификации несовершеннолетних, рассказав, что ее десятилетняя дочь смогла заказать две бутылки вина на «белом» маркетплейсе. В ответ спикер Володин напомнил, что обязанность депутата в таком случае — написать заявление в прокуратуру.
После бурного обсуждения за оба законопроекта проголосовали по 323 депутата, против — по 71. По второму вопросу еще один депутат воздержался.