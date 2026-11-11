Принес бутылку для вашего мальчика

Тут на защиту правительства поднялись единороссы. Янина Павленко процитировала академика Василия Таирова, который занимался борьбой с пьянством по поручению императора Николая II: «Победить алкоголизм в России можно только одним способом — повышением качества и доступности натуральных виноградных вин». А спикер Вячеслав Володин напомнил, что алкоголь будет доступен только спустя сутки с момента заказа. Это сделано для того, чтобы «компании, которые хотят продлить веселье», были вынуждены подождать, подчеркнул он: «Вот у них есть желание выпить, они его реализуют только через сутки. А им уже надо будет похмеляться. Ну, может быть, для этих целей».