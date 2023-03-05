Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировками войск спецоперации

Министр обороны России Сергей Шойгу провел совещание с командующими группировками войск в зоне военной операции на Украине, сообщила пресс-служба Минобороны. Министру были представлены доклады о текущей обстановке и планах дальнейших действий. Как уточнили в ведомстве, в ходе встречи господин Шойгу обратил особое внимание на создание необходимых условий по безопасному размещению личного состава в полевых условиях и на организацию всестороннего обеспечения войск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Шойгу (справа) и Сергей Суровикин (слева)

Фото: кадр видео Минобороны РФ Сергей Шойгу (справа) и Сергей Суровикин (слева)

Фото: кадр видео Минобороны РФ

Совещание прошло в штабе объединенной группировки российских войск. В нем принимали участие начальник Генштаба и руководитель военной операцией на Украине Валерий Герасимов, главнокомандующий воздушно-космическими силами Сергей Суровикин и начальник главного оперативного управления Генштаба Сергей Рудской, свидетельствует опубликованное Минобороны видео.

4 марта Сергей Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» на южно-донецком направлении в зоне военной операции на Украине. Позднее господин Шойгу провел совещание со своими заместителями по вопросам обеспечения войск вооружением, военной техникой и боеприпасами. В Минобороны отметили, что тогда министр уделил особое внимание организации боевой подготовки подразделений резерва и военно-политической работы.