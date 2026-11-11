В «Роснано» нашли следы 50 миллиардов

В Гагаринском суде столицы 11 ноября завершилось рассмотрение уголовного дела в отношении бывших заместителя руководителя ООО «УК "Роснано"»—исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности Марины Касенковой. Все подсудимые были признаны виновными в злоупотреблении должностными полномочиями, повлекшем тяжкие последствия (ч. 3 ст. 285 УК РФ). Максимальное наказание в виде семи с половиной лет лишения свободы получил Артур Галстян. Его сообщники Касенкова и Подольский осуждены на шесть с половиной и пять лет колонии соответственно. Также по решению суда фигурантам придется возместить потерпевшей стороне в лице компании «Роснано» нанесенный вред в размере 52,6 млрд руб. В Роснано “Ъ” заявили, что «последовательно добиваются возмещения ущерба, причиненного компании в прежние годы».