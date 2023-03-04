Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении в зоне военной операции на Украине. Министр заслушал доклад командующего Рустама Мурадова «по текущей обстановке и действиям войск», сообщили в военном ведомстве. Когда состоялся визит, не уточняется.

По данным Минобороны, господин Шойгу обратил особое внимание на «организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений». Кроме того, он вручил военнослужащим госнаграды — ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

Министр обороны уже не в первый раз посещает зону военной операции на Украине. 18 декабря 2022 года он в ходе рабочей поездки в Южный военный округ проверил военную группировку, задействованную в проведении спецоперации. 22 декабря Сергей Шойгу проинспектировал подразделения в зоне спецоперации (какие именно, не уточнялось). 17 января 2023 года он проинспектировал штаб группировки войск «Восток» и тоже заслушал доклад господина Мурадова и других командиров. В начале февраля замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров посетил зону проведения спецоперации, где встретился с бойцами спецназа «Ахмат».

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