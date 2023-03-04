Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Шойгу проинспектировал группировку войск «Восток» в зоне спецоперации

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток» на южно-донецком направлении в зоне военной операции на Украине. Министр заслушал доклад командующего Рустама Мурадова «по текущей обстановке и действиям войск», сообщили в военном ведомстве. Когда состоялся визит, не уточняется.

По данным Минобороны, господин Шойгу обратил особое внимание на «организацию всестороннего обеспечения войск группировки, в том числе условий для безопасного размещения личного состава, а также работы медицинских и тыловых подразделений». Кроме того, он вручил военнослужащим госнаграды — ордена Мужества, знаки отличия «Георгиевский крест» и медали «За отвагу».

Министр обороны уже не в первый раз посещает зону военной операции на Украине. 18 декабря 2022 года он в ходе рабочей поездки в Южный военный округ проверил военную группировку, задействованную в проведении спецоперации. 22 декабря Сергей Шойгу проинспектировал подразделения в зоне спецоперации (какие именно, не уточнялось). 17 января 2023 года он проинспектировал штаб группировки войск «Восток» и тоже заслушал доклад господина Мурадова и других командиров. В начале февраля замминистра обороны Юнус-Бек Евкуров посетил зону проведения спецоперации, где встретился с бойцами спецназа «Ахмат».

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в публикации «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...