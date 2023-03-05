Черногория вступает в выборный марафон

Черногорский избирком утвердил в субботу список кандидатов в президенты страны на выборах, которые состоятся 19 марта. Хотя полномочия черногорского президента не столь велики, как у премьера, распространяются они на такие важные области, как оборона и внешняя политика. В последние два с половиной года после смены власти в стране Черногория оказалась в глубоком кризисе. Вместо главного кандидата в ЕС ее стали называть «раковой опухолью евроинтеграции». От исхода нынешних президентских и грядущих внеочередных парламентских выборов зависит, удастся ли республике переломить эти негативные тенденции. С подробностями из Подгорицы — корреспондент “Ъ” на Балканах Геннадий Сысоев.

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Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Президент Черногории Мило Джуканович

Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

Состав участников президентской гонки в Черногории окончательно определился только в минувшую субботу, когда избирком страны утвердил список из семи кандидатов. И хотя на предвыборную кампанию остается всего две недели, никого в республике это особо не смутило. Практически все кандидаты хорошо известны, а пятеро из них — лидеры политических партий.

Тот факт, что многие партийные лидеры вступили на сей раз в борьбу за пост президента, подтверждает важность нынешних выборов. В августе 2020 года в Черногории сменилась власть, и правившая 30 лет Демпартия социалистов президента Мило Джукановича перешла в оппозицию. Прошедшие с тех пор перемены не способствовали стабильному развитию страны. Черногория оказалась в глубоком политическом и экономическом кризисе, многие ключевые государственные институты парализованы из-за разногласий как между новыми властями и оппозицией, так и внутри правящей коалиции. Но главное — остановился процесс вступления Черногории в Евросоюз, за членство в котором выступают 75% ее граждан. И еще недавно считавшуюся главным кандидатом на вступление в ЕС страну стали называть «раковой опухолью евроинтеграции».

Эту негативную тенденцию призваны изменить нынешние президентские выборы 19 марта и внеочередные парламентские выборы, которые, как ожидается, пройдут в ближайшие месяцы. Хотя все зависит от того, кто окажется у власти по их итогам.

Фаворитом президентской гонки считается действующий глава республики Мило Джуканович. Ключевой посыл его кампании — «Остановить агонию Черногории», а главный лозунг — «Кто еще, кроме Мило».

Президентские выборы глава республики называет «первым таймом», за которым последует второй — выборы в парламент, а «итогом матча» господин Джуканович видит формирование устойчивого проевропейского правительства.

Главным конкурентом действующего президента является лидер считающегося просербским и пророссийским «Демократического фронта» Андрия Мандич. Все последние годы «Фронт» жестко выступал за отзыв признания Черногорией Косово, отказ от санкций против РФ и выход из НАТО. А сам Андрия Мандич, имеющий титул «воеводы четников» (сербских националистов), не раз выводил сторонников на протесты и был осужден на пять лет за попытку путча в 2016 году — вместе с группой сербских граждан и двумя россиянами (приговор, правда, потом был отменен, а дело направлено на новое рассмотрение).

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Фото: Darko Vojinovic / AP Андрия Мандич

Фото: Darko Vojinovic / AP

Впрочем, в нынешней кампании Андрию Мандича будто подменили. Перед избирателями он предстает как сторонник всеобщего примирения, клянется, что «сожалеет о своих прежних высказываниях», старательно обходит темы о санкциях против РФ, признании Косово, не выпячивает, как прежде, своей принадлежности к сербской нации.

Голосование должно показать, кого окажется больше: новых сторонников из числа умеренных, которых воевода Мандич приобрел в результате своей примирительной кампании, либо же тех, кого он по итогам такой кампании растерял.

В борьбу Мило Джукановича и Андрии Мандича может вмешаться и один из лидеров новой политической силы, движения «Европа сейчас» Яков Милатович. Буквально в последний момент он стал кандидатом в президенты вместо председателя этого движения Милойко Спаича, которого уличили в сокрытии данных о наличии у него второго гражданства — Сербии и прописки в этой стране.

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Фото: Hannah McKay / Reuters Яков Милатович

Фото: Hannah McKay / Reuters

Оба лидера «Европы сейчас» возглавляли экономический блок правительства Здравко Кривокапича, пришедшего к власти в 2020 году, но просуществовавшего всего полтора года. Тот кабинет сам премьер называл «правительством 12 апостолов» — и по числу министров в нем, и потому, что большинство из них оказались там по рекомендации Сербской православной церкви. А Милойко Спаич и Яков Милатович запустили программу резкого повышения зарплат и пенсий за счет снижения ассигнований на здравоохранение и другие сферы, что привело к всплеску инфляции и дефициту лекарств. Хотя экономисты и предупреждают, что подобная программа ведет Черногорию к банкротству по греческому сценарию, популистские меры резко подняли популярность движения «Европа сейчас» и его лидеров.

Так или иначе, практически все балканские эксперты убеждены, что имя президента Черногории станет известно только после второго тура, который пройдет 2 апреля. Окончательный же итог «черногорской партии» прояснится через несколько месяцев.